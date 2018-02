Coleman es confirma com l’home més ràpid del món

Fa un mes, a Clemson, ja havia baixat dues centèsimes el rècord mundial dels 60 metres, però el seu 6.37 no havia sigut ratificat oficialment perquè en aquella prova de Carolina del Sud no hi havia l’equip electrònic de la sortida ni les pertinents proves antidopatge posteriors a la cursa. Però Christian Coleman sabia que tenia ritme. Tant de ritme que ahir, i després de dos avisos del seu gran inici del 2018 en la qualificació (6.46) i les semifinals (6.42) del campionat dels Estats Units d’atletisme en pista coberta, que se celebre a Albuquerque (a 1.507 metres d’altitud), va tornar a rebaixar el rècord mundial per establir la nova marca en un magnífic 6.34. I, ara sí, la Federació Internacional d’Atletisme li reconeixerà el nou rècord.

L’anterior millor marca mundial la tenia l’americà Maurice Greene, que l’any 1998 va córrer en 6.39 a l’antic Palau d’Esports de Madrid. El 2001, a Atlanta, va repetir marca.

Ahir aquest registre va trontollar per culpa de Coleman, el més ràpid, però també de Ronnie Baker, que va acabar segon amb un temps de 6.40. Baker, de fet, va ser qui va arrencar millor des del carrer 4 en la final, però des del carrer 5 Coleman va recuperar-li marge i va acabar creuant la meta amb els braços alçats, convertint-se en el nou referent de la velocitat mundial. Té només 21 anys però ja se li està penjant l’etiqueta de nou rei de l’esprint curt, ara que l’atletisme busca qui reculli el testimoni del retirat Usain Bolt. El jamaicà ja va ser superat per Coleman en el Mundial de Londres del 2017, quan va ser tercer en la final guanyada per Justin Gatlin.

“El meu començament va ser decent. Encara tinc moltes coses per millorar en la sortida, però quan vaig fer la transició i em vaig alçar vaig notar que anava bé”, va explicar Coleman. “Sabia que era una carrera especial, però no pots deixar que el moment et consumeixi. Has de fer-te més gran que el moment, sortir i fer el que et toca”.