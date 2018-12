Investiguen el president d'un club colombià per dir que el futbol femení "promou el lesbianisme i l'alcoholisme"

La conselleria presidencial per a la Igualtat de Drets entre la Dona i l'Home de Colòmbia ha demanat aquest divendres a la Fiscalia investigar el president del Deportes Tolima, l'exsenador Gabriel Camargo Salamanca, per haver assegurat que la lliga femenina de futbol era un "caldo de cultiu del lesbianisme".

La consellera Ana María Tribín va enviar una carta al fiscal general de Colòmbia, Néstor Humberto Martínez, en què li demanava investigar Camargo perquè les seves declaracions "trenquen la llei". Camargo va afirmar dijous que la lliga femenina no era "econòmicament" sostenible i que les futbolistes eren més 'tomatrago' (alcohòliques) que no pas els futbolistes.

Tribín també va enviar una carta al president de la Federació Colombiana de Futbol (FCF), Ramón Jesurún, en què li demanava rebutjar aquestes declaracions que "atempten contra la integritat i dignitat no només de les dones esportistes, sinó també de totes les dones colombianes". I va convidar Camargo Salamanca a "promoure l'equitat de gènere i l'empoderament de la dona": "Són uns dels grans objectius del desenvolupament, i l'esport hi contribueix".

La jugadora Yoreli Rincón, que al començament de desembre va guanyar la Copa Libertadores femenina amb l'Atlético Huila, va assegurar ahir per Twitter que a Camargo no se li hauria d'oblidar que "els seus fills" venen d'una dona, i es preguntava si el dirigent volia que una futbolista "li renti la roba i els plats del club".

Deportes Tolima es va classificar per jugar la Copa Libertadores el 2019 i, per exigència de la Confederació Sud-americana de Futbol (Conmebol) i de la Divisió Major del Futbol Colombià (Dimayor), ha de tenir un equip femení per poder jugar el torneig continental.