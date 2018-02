Arrenca a Barcelona la Copa de la Reina Iberdrola de waterpolo femení amb 7 equips catalans

Aquest divendres comença, a la piscina Josep Vallès del Club Esportiu Mediterrani de Barcelona, la 22a edició de la Copa de la Reina Iberdrola de waterpolo femení. La competició compta aquest any amb la presència de 7 equips catalans: l'Astralpool CN Sabadell, el CN Sant Andreu, el La Sirena CN Mataró, el CN Terrassa, el CN Rubí, el CN Sant Feliu i el club amfitrió, el CE Mediterrani. A més, tanca el quadre de participants l'EW Saragossa.

Un any més, el gran favorit per endur-se el títol és l'Astralpool CN Sabadell. Les vallesanes, que han guanyat 10 de les darreres 11 edicions disputades i sumen 13 títols, arriben a la Copa sense haver perdut ni un sol partit en tota la temporada. Per a revalidar el títol aconseguit la temporada passada, les de David Palma hauran de superar el CN Rubí als quarts de final.

Aquesta Copa serà especial per a la portera de l'equip sabadellenc, Laura Ester, que el mes de gener va ser nomenada millor jugadora europea de l'any 2017. Ester és nascuda a Sants i es va formar a les categories inferiors del CE Mediterrani, per tant, d'alguna manera la barcelonina també jugarà a casa en aquesta competició.



No es repetirà la final de l'any passat

El dijous 8 de febrer es va celebrar el sorteig de la fase final al Saló de Plens del Districte de Sants. La sort va determinar que l'Astralpool CN Sabadell i el La Sirena CN Mataró, rivals en les dues últimes finals de la competició, quedessin emparellats al mateix costat del quadre, motiu pel qual es trobarien en unes hipotètiques semifinals.

La Copa arrencarà amb un plat fort, l'enfrontament entre el CN Sant Andreu i el La Sirena Mataró, els dos principals aspirants a donar la sorpresa davant el Sabadell. La resta d'emparellaments de quarts de final són: el EW Saragossa-CN Terrassa i el CE Mediterrani-CN Sant Feliu.

Els 4 equips classificats disputaran el dissabte les semifinals, d'on sortiran els dos rivals per a la final que es celebrarà el diumenge 18 de febrer a les 13:30.

Horaris 22a edició de la Copa de la Reina Iberdrola de waterpolo femení:

Quarts de final:

CN Sant Andreu-CN Mataró - Divendres 16 a les 15.00 h

CN Sabadell-CN Rubí - Divendres 16 a les 16.35 h

EW Zaragoza-CN Terrassa - Divendres 16 a les 18.10 h

CE Mediterrani-CN Sant Feliu - Divendres 16 a les 19.45 h

Semifinals:

Primera semifinal - Dissabte 17 a les 12:00 h

Segons Semifinal - Dissabte 17 a les 13:30 h

Final - Diumenge 18 a les 13:30 h