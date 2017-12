Comença la cursa per la Copa del Rei d'hoquei patins

L'OK Lliga arriba aquest dimecres a l'onzena jornada de competició i els setze equips ja comencen a intuir quin serà el seu camí aquesta temporada. La lluita pel lideratge sembla ser cosa de dos; Barça i Liceo encapçalen la classificació amb tan sols una derrota en deu partits, i només el Reus, tercer amb sis punts menys, tindria opcions de trencar aquesta dualitat.

A cinc jornades per concloure la primera volta, el gruix d'equips de la zona mitjana de la taula han passat de veure la Copa del Rei a l'horitzó a tenir-la més o menys present en els seus objectius a curt termini. Els deu equips que ocupen aquesta zona (del quart al tretzè classificat, separats per 8 punts) es disputaran les cinc places restants que donen accés a la Copa del Rei, ja que les tres primeres estan pràcticament assignades. Els que ja s'han quedat fora d'aquesta cursa per classificar-se per al torneig del KO són els tres conjunts que ara mateix viuen instal·lats a la zona de descens: Palafrugell, Asturhockey i Arenys de Munt.

El Lleida i el Noia, quart i cinquè, empatats a 18 punts, visiten, a les 12.30 h i a les 13 h, les pistes de l'Arenys de Munt i el Palafrugell, respectivament. Per tant, una jornada propícia perquè tant lleidatans com penedesencs eixamplin la distància amb els seus perseguidors i es consolidin en la quarta i cinquena plaça de la classificació.

Qui també vol refermar les seves aspiracions per disputar la Copa del Rei és l'Igualada. Amb 17 punts, els de la comarca de l'Anoia visiten el Palau Blaugrana (12.30 h) conscients de la dificultat que té derrotar el Barça. Els de Ferran López, però, ja saben el que és guanyar en una de les pistes més complicades de la Lliga (3 victòries en les últimes 7 visites). Amb els mateixos punts que l'Igualada, el Vendrell rep un irregular Voltregà capaç de tot (12.30 h). Els osonencs, onzens amb 12 punts, no poden despistar-se si volen ser a una de les competicions més especials de la temporada, de la qual han estat presents en les quatre últimes edicions.

Fora de les posicions d'accés a la Copa del Rei, també hi són, a hores d'ara, l'Alcoi i el Lloret, que estan davant d'una jornada difícil per puntuar. Els alacantins buscaran la sorpresa a la pista del Reus, mentre que els de la comarca de la Selva viatgen fins a Galícia per enfrontar-se al Liceo. El Caldes i el Vic es veuran les cares a la Torre Roja per intentar acostar-se a la vuitena plaça, ara mateix ocupada pel Girona amb un partit més, després de guanyar fa uns dies l'Asturhockey (6-1) en el partit avançat de l'onzena jornada.