Comença l’assalt al Bernabéu

“És un partit definitiu i posaré el millor equip possible”. Ernesto Valverde ho té clar: vol que el Barça jugui la final de la Copa i no reservarà res en la tornada de les semifinals de la Copa al Santiago Bernabéu (21 h, TV3/TVE/Gol). Amb el marcador advers de l’anada (1-1), el conjunt blaugrana està obligat a saltar al feu blanc a fer gols si vol arribar a la final. “Sempre sortim a fer gols, sigui quin sigui el partit, no és cap novetat. No ens agrada el marcador de l’anada, però està tot obert i estem preparats”, recordava ahir Valverde, abans de disputar el primer de dos clàssics al Bernabéu en quatre dies.

“No és habitual que dos partits de la magnitud dels clàssics coincideixin en un període tan curt, però són coses que al futbol poden passar”, va admetre ahir el tècnic blaugrana. Valverde, amb el posat tranquil, també va explicar que no considera que sigui més difícil de preparar el partit d’avui que el de dissabte: “Els clàssics sempre són especials pel que simbolitzen, i en el de demà [per avui] és cert que ens hi juguem passar a una final. Per això dic que és un partit definitiu, però dissabte també volem els tres punts per tot el que suposaria aconseguir-los contra el Madrid”.

És cert que un clàssic està ple de matisos, però un dels factors més determinants és Leo Messi. L’argentí gaudeix com un nen petit al Bernabéu, on ha signat celebracions memorables després de marcar gols de tota mena. En 19 partits al feu blanc, els ha fet 15 gols, motiu suficient per generar por en l’etern rival, malgrat que des de Madrid això és vulgui negar. “La paraula por no existeix per als que competim en el món del futbol. Hi som cada dia, hi posem el cor, i els futbolistes, a més, hi posen el físic, sabent que hi ha tres resultats possibles però sempre sortint a lluitar per guanyar”, va exposar ahir Santiago Solari. L’estat de gràcia de Messi després del seu hat trick no és l’única noticia positiva al Barça: ahir Arthur i Cillessen van rebre tots dos l’alta mèdica i han entrat a la llista de 19 futbolistes convocats (Valverde n’haurà de descartar un abans del duel). La participació d’inici de l’holandès es preveu més probable que la d’Arthur. Valverde ahir va confessar que els havia sorprès “l’evolució” en la recuperació de Cillessen, mentre que va ser més prudent amb el brasiler.

Que Arthur encara no estigui al 100% obre, un partit més, el debat al mig del camp. Valverde podria apostar per la mateixa fórmula que a Lió: ubicar Sergi Roberto d’interior. Així, l’onze estaria format per Cillesen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Suárez i Dembélé. Per la seva banda, Solari recupera Isco, malgrat que no se l’espera de titular per tota la polèmica que l’ha envoltat des que el tècnic argentí es va fer càrrec de l’equip, i els principals dubtes se centren en saber si apostarà pel jove Reguilón o per Marcelo al lateral esquerre i si a la davantera serà Bale o Vinícius qui acompanyarà Benzema i Lucas Vázquez (o tots dos, si opta per fer seure Vázquez a la banqueta).

Un clàssic pendents del VAR

Per si no n’hi hagués prou amb tota la càrrega simbòlica que acompanya el clàssic, la sospita del VAR planarà sobre l’actuació del col·legiat José María Sánchez Martínez (que ja va dirigir el 5-1 del clàssic de Lliga de la primera volta) i de l’encarregat de la sala del VAR, De Burgos Bengoetxea. Seran els primers que arbitraran als blancs després de l’escandalós penal a Casemiro que els va regalar Iglesias Villanueva diumenge al Ciutat de València. Tots els ingredients estan a punt per a un primer clàssic que deixarà empremta de cara al segon assalt.