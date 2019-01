Comença el compte enrere

Sense temps per seguir divagant sobre si la possible alineació indeguda del central del filial Chumi al Ciutat de València deixarà el Barça fora de la Copa o no, la competició no s’atura, el famós gener costerut continua i avui els blaugranes inicien la segona volta de la Lliga contra el Leganés al Camp Nou (20.45 h, Movistar Partidazo).

“A la primera volta, a Butarque, ho vam fer molt malament. Hem après dels errors. Ara és important la sensació que tots els partits i tots els punts compten. Ens l’estem jugant a cada partit. A la segona volta els partits ja no van endavant sinó que comences a descomptar enfrontaments fins a arribar al final”, va valorar ahir en la prèvia Ernesto Valverde. El tècnic blaugrana és conscient de la relaxació que pot suposar creure’s superior abans de jugar els partits, i per això va voler reforçar el seu missatge d’alerta: “No convé pensar que tens una cosa guanyada i hem d’anar a buscar els tres punts”.

Comença la segona volta i comença contra un rival que en l’anada va despullar un dels pitjors Barça que s’ha vist els últims anys. Amb un gol matiner de Coutinho a Butarque, els blaugranes van pensar que ja tenien la feina feta i van veure com en poc més d’un minut el Leganés girava el partit com un mitjó. “El Leganés continua jugant d’una manera semblant a quan vam anar a Butarque: amb una defensa de cinc, amb un sistema ben treballat, i és un equip que aprofita les centrades perquè té bons rematadors, malgrat que ara té algunes baixes. És fonamental per a nosaltres guanyar-los”, va opinar Valverde sobre un rival que no podrà comptar amb el rocós davanter argentí Guido Carrillo, baixa per lesió.

Un calendari atapeït

Per batre el Leganés, Valverde ha convocat tots els jugadors disponibles del primer equip menys els migcampistes Denis Suárez i Sergi Samper, que just ahir va rebre l’alta mèdica, com el central Thomas Vermaelen. El Barça va recuperant efectius de cara a un final de mes en què el calendari està ple de partits entre els compromisos de la Lliga i els quarts de final a la Copa contra el Sevilla. “Sabem que aquest mes, si continuem en Copa i anem passant eliminatòries, ve molt carregat. S’hauran de fer canvis i rotacions. Haurem d’estar fins a l’hora de combinar els jugadors, però sempre amb la intenció de guanyar”, va explicar el tècnic blaugrana.

Contra el Leganés, però, no es preveu un onze amb gaires rotacions si es tenen en compte els precedents de Valverde. És cert que dimecres -si el Comitè d’Apel·lació i el TAD no diuen el contrari- el Barça visita el Sánchez Pizjuán en l’anada dels quarts de final de la Copa, però havent-hi la tornada al Camp Nou s’espera que el tècnic aposti més per fer rotacions dimecres que no pas aquest vespre contra el Leganés. Amb 19 futbolistes convocats -se n’haurà de descartar un-, s’espera que Valverde surti amb l’onze de gala amb Ter Stegen a la porteria, una defensa formada per Sergi Roberto, Piqué, Lenglet i Jordi Alba, un mig del camp amb Sergio Busquets de pivot acompanyat de Rakitic i d’Arthur o Arturo Vidal i amb Messi, Suárez i Dembélé com a trident ofensiu.

Coutinho o Dembélé?

Un dels pocs dubtes que planen sobre l’onze que plantejarà Valverde és si seguirà donant continuïtat en l’equip inicial a Coutinho. Després d’unes quantes jornades seguides com a suplent, el brasiler arriba al duel contra el Leganés després d’haver encadenat tres titularitats seguides: els dos partits de Copa contra el Llevant i l’últim de Lliga contra l’Eibar al Camp Nou. Tret del partit de Copa al Ciutat de València, en què tot l’equip va fer un partit nefast, Coutinho ha millorat les seves prestacions últimament, però amb el retorn de Luis Suárez a l’onze s’espera que Valverde torni a confiar amb Dembélé. Mentrestant, el club continua buscant un nou al mercat.