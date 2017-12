El Comitè de Competició desestima la denúncia de l'Osasuna al Nàstic

El Comitè de Competició ha desestimat la denúncia de l'Osasuna al Nàstic per incompareixença. Tot i això, l'Osasuna podrà interposar un recurs davant del Comitè d'Apel·lació en un termini màxim de deu dies.

El partit, que s'havia de disputar entre navarresos i catalans l'1 de desembre a l'estadi d'El Sadar, es va suspendre perquè els jugadors i preparadors del conjunt tarragoní van considerar que el terreny de joc era impracticable.

El Comitè apunta, ara, que no es va produir la incompareixença de cap dels dos equips el dia 1 de desembre: "L'article 215 del Reglament General de la RFEF estableix una sèrie de normes o requisits que tots dos clubs van complir. I és que, tractant-se d'una competició professional, tant el club Atlético Osasuna com el club Gimnàstic de Tarragona, SAD es van presentar al terreny de joc amb, almenys, una hora i mitja d'antelació a l'hora assenyalada per al començament del partit".

En canvi, sí que reconeix que el Nàstic va incomplir l'article 126 del codi disciplinari de la RFEF, referent a "deduir de les al·legacions i documentació que es troba en les actuacions" i no haver "procurat" quedar-se a la citada localitat, "com l'exhortava l'esmentada disposició dissetena de la circular número 5 de la RFEF", motiu pel qual el club ha sigut sancionat econòmicament amb 602 euros. Tot i això, el Comitè no creu que aquest incompliment es pugui equiparar a una incompareixença.