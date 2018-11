Company i Ter Stegen al Danubi

Biel Company és un lateral dret de Maria de la Salut, al Pla de Mallorca, que va vestir la samarreta mallorquinista durant vuit campanyes, des de juvenils fins a l’estrepitós descens del primer equip a la Segona B. Els seus clubs posteriors, però, presenten un cert vincle amb l’indret on va néixer. El Pafos, antepenúltim a la lliga de Xipre, representa una ciutat turística, al sud de l’illa, banyada pel Mediterrani i de clima benèvol: en aquest paisatge familiar va jugar la temporada passada, abans de fitxar pel subcampió de la copa romanesa. I tant a Romania com a Mallorca viu en una ciutat representativa d’una de les principals comunitats alemanyes a l’estranger. Sibiu no rep dos milions de turistes alemanys cada any i el percentatge de residents no arriba a la meitat del de l’antiga illa de la calma, però l’equip de la ciutat s’anomena FC Hermannstadt.

De totes les poblacions germàniques que van emigrar al territori de l’actual Romania, la dels saxons de Transsilvània és la més antiga i la més nombrosa. Avui són poc més de tretze mil, però ja fa vuit segles i mig que van ser reclutats pel rei d’Hongria per defensar el seu territori dels invasors de l’Àsia central. El nom alemany de la regió, Siebenbürgen, significa set castells, és a dir, les set principals ciutats transsilvanes: Sibiu era també Hermannstadt, Brasov era Kronstadt, Cluj era Klausenburg. A Transsilvània pervivia l’essència d’una idea de Mitteleuropa que descriu Claudio Magris en el feixuc però monumental El Danubi : una comunitat amb influències diverses, però amb personalitat pròpia i una idea de civilització germànica. Dos dels principals futbolistes nascuts a la regió van emigrar a Alemanya. Gerhard Poschner, exjugador del Rayo Vallecano i el Poli Ejido, va marxar amb la seva família el 1974, l’any que Nicolae Ceausescu va ser nomenat president de la república romanesa. Michael Klein, el vuitè futbolista més convocat per la selecció tricolor, va fitxar pel Bayer Uerdingen el 1990, mesos després de l’execució del conducator. Va morir als 33 anys d’un atac de cor durant un entrenament.

Magris, en canvi, recorda que la segona comunitat germanoromanesa en importància estava més desarrelada: els suabis establerts des del segle XVIII al Banat, la regió que té com a capital Timisoara (Temeswar), dominada pels Habsburg durant un segle i mig. Perseguits a l’inici del comunisme, eren menys propensos a emigrar perquè a la nova Alemanya capitalista se sentien desubicats. Amb tot, és plausible argumentar que si bé és, des de diumenge, el meta alemany amb més partits a la lliga espanyola, Ter Stegen no és encara el porter d’aquesta procedència que més ha marcat la història del Barça: l’infaust Helmuth Duckadam va fer campió europeu l’equip de l’exèrcit romanès, però és un suabi del Banat.