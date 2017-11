Competició desestima el recurs del Barça per la groga de Piqué

Gerard Piqué no podrà jugar contra el València a Mestalla. El Comitè de Competició de la Federació Espanyola ha desestimat el recurs que el Barça va presentar per la groga que el jugador va veure a Leganés, en una acció amb Amrabat. L'àrbitre Undiano Mallenco va mostrar la que suposava la cinquena groga de la temporada per la defensa barceloní, una targeta per "agafar un adversari que tenia la possessió de la pilota". Ara el Barça podria recórrer la decisió al Comitè d'Apel·lació per si canvia la resolució.

Entre els membres del Comitè de Competició hi ha Francisco Rubio, una figura que ha generat polèmica a Catalunya durant les últimes setmanes per les seves manifestacions ofensives a les xarxes socials sobre l'1O. El Barça va arribar a demanar la seva destitució, i la Federació Catalana de Futbol, fent de paraigua d'altres clubs catalans, també va fer arribar les queixes.

En canvi, les al·legacions del Barça per la groga que va veure Luis Suárez sí que ha prosperat. El davanter uruguaià va ser amonestat per agafar el porter, però el comitè li ha tret la targeta perquè en "les imatges aportades no s'aprecia l'acció descrita en l'acta arbitral", sinó el contrari: va ser Pichu Cuéllar qui va agafar Suárez.