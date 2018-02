Competició no sanciona Piqué per haver silenciat el públic de l'Espanyol

El Comitè de Competició no ha sancionat Gerard Piqué per la seva celebració del gol durant el derbi contra l'Espanyol d'aquest diumenge. Aquest dimecres hi ha hagut reunió dels membres del Comitè a Las Rozas, la seu de la Federació Espanyola de Futbol, i en no haver-hi cap tipus de denúncia contra el jugador del Barça, el tema no s'ha tractat. Els tres integrants del Comitè són Francisco Rubio, el president, i els vocals Pablo Mayor i Lucas Osorio.

Piqué va silenciar el públic de Cornellà-El Prat després de marcar el gol de l'empat en el derbi de Lliga, un gest que va encendre l'afició periquita i els futbolistes locals, que, com en el cas de Gerard Moreno, van respondre sobre la gespa i van acabar lesionant el blaugrana amb una entrada.

El que sí que segueix el seu curs és la denúncia de l'Espanyol de les paraules del central, que uns dies abans va reiterar que "l'Espanyol és de Cornellà", un fet que va portar el conjunt blanc-i-blau a traslladar el tema a Antiviolència i al jutge únic de la Federació.