Competir per capgirar l’estat d’ànim de l’Spar Citylift Girona

L’Spar Citylift Girona afronta un duel clau en les seves aspiracions de classificar-se per als quarts de final de l’Eurolliga. Amb un balanç de 3 victòries i 6 derrotes visita la pista del Sopron (18 hores, Esport3), el cuer del grup per un pitjor average. “Després del mal partit de Lliga, estem un pèl tocats. Tenim una espina clavada i aquell punt de tristesa que ens dona el fet de saber que no vam fer les coses bé. Hem de millorar, i ja sabíem que passaríem dificultats, però potser no ens ho esperàvem així perquè a Fontajau sempre havíem sigut fiables. Però volem mirar endavant, perquè som exigents i ambiciosos, i mantenir la bona dinàmica a Europa, en què estem mirant als ulls a tots els rivals”, confessa Eric Surís, que va confirmar la disponibilitat de Coulibaly. “S’ho ha d’agafar amb paciència perquè encara té algun mareig, però en certa manera ens anirà aportant coses”.

Guanyar a domicili és un dels reptes pendents de les gironines a la màxima competició europea. No ho van aconseguir en la seva primera participació ni tampoc aquest curs, en què han patit 4 derrotes seguides, algunes molt ajustades. “Tots els partits són diferents, i tenim prou experiència per tenir clar que a fora de casa és més complicat. El Sopron ha incorporat peces, acumulant fons d’armari i disposant d’una millor versatilitat, i no serà el mateix equip al qual vam superar en la primera volta”, afegeix Eric Surís, que recorda la victòria de l’Spar Citylift Girona contra les hongareses a l’octubre (64-58).