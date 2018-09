Conduint el Girona fins a Primera

“Jugàvem un dissabte a Sòria i vam sortir de Montilivi el divendres a les vuit del matí. A l’altura d’Hostalric vaig començar a notar que feia massa calor, tot i que no vaig dir res. Què m’havia de pensar, si era el primer dia! Abaixava graus del climatitzador però la temperatura continuava pujant. I pensava: «Mare de Déu, el que em caurà a sobre»”, diu l’Enric Teixidó (Calella, 1960), el xofer del Girona, recordant la seva estrena conduint l’autocar blanc-i-vermell, gestionat per Autocars Calella. Era el 17 de setembre del 2011 i el calendari tot just marcava la cinquena jornada. “De cop i volta truco al meu encarregat. En Raül Agné -l’entrenador-, i la majoria de jugadors dormien, així que em va tocar parlar en veu baixa. Aquella escalfor era insuportable i anormal però em deien que no podien fer-hi res des de la distància”. L’equip tenia previst aturar-se a Saragossa per entrenar-se i dinar. Aquella va ser la seva sort. “Un tècnic que treballava al costat de la ciutat esportiva em va anul·lar la calor de l’autocar, i vam passar a tenir fred! Tampoc funcionava el vídeo, tothom s’enfilava per les parets perquè no podien veure cap pel·lícula”. Per acabar-ho d’adobar, el Girona va perdre al temps de descompte contra el Numància (1-0) que dirigia Pablo Machín. “A la tornada, els Mossos encara van tenir temps d’obligar-me a passar la prova d’alcoholèmia. Imagina’t si recordo aquell viatge...”, s’exclama entre rialles.

En aquells anys el Girona només reclamava la presència de l’autocar per als desplaçaments. A Montilivi, els futbolistes hi anaven pel seu compte, tret de dies especials, com les finals de play-off. L’aterratge al màxim nivell va modificar aquesta rutina i ara la dedicació és completa. “Sempre viatjava acompanyat perquè individualment no podem passar de les 15 hores treballades. Això inclou anar a buscar el material a primera hora; així que si a les 10 del matí soc a l’estadi, a la 1 de la nit haig de plegar. I si el partit havia acabat a les 9 del vespre, el canvi de torn ens enganxava pràcticament sortint del destí. Abans no era com ara, que ens hi quedem a dormir”. Quan el Girona viatja amb xàrter, l’Enric -que només ha deixat de treballar quan ha fet vacances- surt el dia abans per recollir els jugadors a l’aeroport quan l’avió aterra i torna l’endemà. “Els que fem aquesta feina ja estem acostumats a anar a la nostra i passar-nos un munt d’hores sols a la carretera. A més, els 42 xofers de la LFP tenim un grup de WhatsApp on podem resoldre entre nosaltres qualsevol situació que ens pugui passar”, afegeix. Avui al matí acompanyarà en Jota, l’encarregat de polir tots els detalls del vestidor, a El Alcoraz, on el Girona juga contra l’Osca (12 h, BeIN LaLiga).

Després tornarà a l’hotel per recollir els jugadors i quan s’acabi el partit tornaran de dret cap a l’estadi de Montilivi, on esperen arribar al voltant de les 19 hores. Gràcies al servei de càtering de què disposen, els homes d’Eusebio podran dinar en un autocar adaptat als temps que corren. “Al gener farà dos anys que el tenim. La capacitat és de 71 places, hi ha 49 seients i és molt còmode: té espai, lavabo, televisió, wifi, taules, un microones i dues neveres. El més important és que sempre el condueixi la mateixa persona perquè així te’n responsabilitzes”.

Tres grans amors futbolístics

Amant del futbol i fervent seguidor de l’Espanyol -“Vaig abraçar en Corominas quan el vaig conèixer pel gol que va marcar contra la Reial Societat a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, que ens salvava del descens”-, parla amb nostàlgia del mític Calella que competia a Tercera i rivalitzava amb el Girona a la dècada dels 70. “Vam arribar a guanyar l’Athletic de Pavic i Iribar en un partit de la Copa del Generalísimo, però a San Mamés ens van remuntar”, subratlla emocionat. “Quan no hi ha futbol ho passo molt malament. La meva dona sempre diu que és el seu principal enemic. Al Girona el portaré sempre al cor perquè m’ha donat moments d’alegria. Recordo que el meu pare em va portar a la inauguració de Montilivi, quan era petit, i no hauria dit mai que ara hi veuria partits de Primera”, confessa.

El bon ambient del col·lectiu es palpa a tots els racons. “És ben cert que aquest club és una família. Totes les plantilles que hem tingut els últims anys són precioses en l’aspecte humà, incloent-hi els membres del cos tècnic. Tothom és feliç i hi ha la virtut que els nouvinguts s’hi adapten ràpidament perquè s’hi senten a gust. Entenc que tot això és clau en el rendiment que després es veu al terreny de joc. Si Eusebio també ho destaca deu ser per alguna cosa...” L’Enric guarda records molt bonics. Des de les converses postpartit amb en Raül Agné, que “té pinta de dur però és un tros de pa”, fins a l’estima per Rubi: “Tingues en compte que soc periquito i que és un grandíssim entrenador”. Patidor confés, els 90 minuts se li fan eterns. “Em poso molt nerviós, fins i tot em puja la pressió. Hi ha dies que torno a l’autocar i em tanco al lavabo, o me’n vaig a passejar ben lluny”. L’1-2 de Stuani al Camp Nou el va enxampar amagat a l’autocar. Qui sap si avui també ho farà.