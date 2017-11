Una associació de consumidors denuncia els tres clubs catalans de Primera pels seus telèfons 902

L'associació FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a la meitat d'equips de primera divisió pels seus telèfons 902, demanant a les entitats substituir aquests números per altres gratuïts o geogràfics que no suposin sobrecost per als aficionats davant de qualsevol incidència o compra que hagin de gestionar. Els tres clubs catalans de Primera han estat entre els clubs denunciats, a més del Reial Madrid, Atlètic de Madrid, Sevilla, Reial Betis, Deportivo de la Corunya, Llevant i Alabès.

L'associació va a remetre els seus escrits a les respectives autoritats de consum autonòmiques que corresponguin a cada club segons el seu domicili. Cinc dels clubs denunciats (Barcelona, Atlètic, Sevilla, Girona, i Llevant) no ofereixen cap alternativa al 902 i donen un telèfon genèric per atendre socis, simpatitzants i aficionats en general des de les oficines per a qualsevol tipus d'incidència. Els cinc restants (Reial Madrid, Real Betis, Deportivo, Espanyol i Alabès) tenen oberts prefixos 902 com telèfons principals, però també publiciten números geogràfics.

La resta d'equips de Primera Divisió que únicament ofereixen telèfons geogràfics als aficionats són Vila-real, Athletic, Reial Societat, Celta, Eibar, Màlaga, Las Palmas, Getafe, Leganés i València. En el cas del València, el seu web anuncia textualment: "Des del passat 19 de maig, queda el 963 37 26 26 com a únic número d'atenció per millorar aquest servei i desapareix el 902.