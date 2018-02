Antonio Conte: "Cal estar llestos per patir, contra el Barça cal saber patir"

Antonio Conte, tècnic del Chelsea, ha demanat als seus jugadors que siguin ambiciosos però també tinguin la capacitat de patir "quan ells tinguin la pilota" en la prèvia del partit a Stamford Bridge.

"Nosaltres no som els favorits, ells ho són, però ens cal tenir ambició, jugar molt units, de manera compacta, i saber fer mal amb la pilota", ha dit Conte, que ha afegit que no veu un Barça on el perill siguin "Messi o Iniesta. El perill és tot l'equip", ja que "ja han arribat a la final de Copa, lideren la Lliga i poden guanyar la Champions. És un repte excitant".

Sobre Messi, ha dit: "Té la capacitat de crear ocasions on ningú veu una possibilitat de crear ocasions. És un jugador espectacular, però ells també tenen Suárez. Cal ser un equip, jugar com un equip, per intentar aturar un equip com el seu. Cal treballar de valent i saber que caldrà estar llestos per patir, però amb la idea que podem fer un gol en qualsevol moment".

Conte ha admès que li costa dormir, aquestes nits, però també ha deixat clar que "són els partits en què més pots gaudir, al final".

Segons Conte, el fet que el Barça hagi gaudit d'un dia menys de descans no l'afectarà, ja que "el Barça té jugadors nascuts per viure partits així, i quan ets a dalt de tot de la classificació les cames pesen menys".