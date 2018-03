Conte apel·la al patiment i a la perfecció davant el Barça

El tècnic del Chelsea, Antonio Conte, ho té clar: “Iniesta és un geni”. L’italià es va desfer ahir en elogis pel capità blaugrana: “Forma part de la història del Barça. Al seu club hi ha jugadors amb moltíssim de talent, com Piqué i Busquets, però Iniesta és un geni del futbol. A mi m’agrada comparar-lo amb Andrea Pirlo”. Segur que l’entrenador italià dormirà una mica pitjor aquesta nit sabent que el manxec va rebre l’alta mèdica, tot i que Conte va manifestar el seu desig de veure’l sobre la gespa del Camp Nou: “No sé si jugarà, però en aquesta mena de partits és el jugador adequat per enfrontar-se als millors. No m’agrada que ningú es perdi un partit així per lesió”, va afirmar Conte amb el seu to característic i el seu posat elegant.

Després d’haver-se proclamat campió de la Premier League la temporada passada, aquest any la situació del conjunt blue és més delicada. El tècnic italià ha tingut aquest curs algunes divergències pel que fa als fitxatges amb la junta directiva del club que lidera el magnat rus Roman Abramóvitx, i també topades amb algunes de les seves estrelles, com Diego Costa, que al mercat d’hivern va fitxar per l’Atlètic de Madrid. En aquest context, i amb la competició anglesa dominada amb mà de ferro pel Manchester City -el Chelsea és cinquè, a 25 punts dels de Guardiola-, la Lliga de Campions és l’última bala que li queda al tècnic italià aquesta temporada. De fet, ahir Conte va expressar que “guanyar la Champions” seria tot un èxit per al seu currículum.

De totes maneres, és conscient de la dificultat que té de superar l’eliminatòria davant els blaugranes, que parteixen amb el marcador favorable de l’anada: un empat a un a domicili. El tècnic va admetre que segurament els tocaria “patir” damunt la gespa del Camp Nou, un estadi que molts dels seus jugadors “no han trepitjat mai”, com va recordar ahir. “Quan parlo de patir, penso que els equips han d’estar a punt per sofrir la possessió del Barça. Al Barça li agrada tenir la pilota. Hem d’estar tancats i defensar bé, perquè si no tens la possessió pateixes. Però quan tinguem la pilota, hem de saber bé com hem de sortir del darrere per poder crear oportunitats i marcar”, va valorar el tècnic italià.

Respecte a la possibilitat de jugar amb un nou pur a diferència del plantejament amb què va sortir a l’anada a Stamford Bridge, un partit que va definir com a “gairebé perfecte”, Conte va ser preguntat per l’exdavanter del Reial Madrid -ara al Chelsea-Álvaro Morata: “És la seva primera temporada amb nosaltres. Hem de tenir molta paciència, estem parlant d’un davanter important. Tenim molt bones perspectives amb ell, de present i de futur”. L’italià no va donar pistes sobre si l’utilitzarà d’inici i es va limitar a dir que “està a punt per jugar”.