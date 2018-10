Conveni o necessitats bàsiques?

Ara mateix estic molt en fora de joc del que passa dins del món del futbol femení. He intentat mantenir-me’n al marge, però això no vol dir que deixi de pensar, expressar o lluitar per coses que crec que són necessàries. Coses que considero que són vitals perquè el futbol femení no es quedi estancat. És cert que cada vegada es coneix més i això juga a favor nostre, perquè quan la societat sap el que passa es pot debatre. Deveu haver llegit que es vol crear un conveni col·lectiu per a totes les futbolistes. Un conveni que només afectaria, de moment, les de Primera Divisió.

Vaig estar donant voltes a les coses més essencials que crec que falten, deixant de banda un salari mínim que sigui just per a una professió com qualsevol altra -perquè, sí, ser futbolista en femení també és una professió-. Les parts més essencials probablement us semblaran patètiques, però cal que es regulin, com el fet que els camps on es jugui o s’entreni siguin practicables i, sobretot, de gespa natural en bon estat. No serveix aquella gespa que sembla que estiguis jugant en un camp de trèvols. I no només el camp, sinó que també les instal·lacions siguin d’un nivell acceptable, recordeu que estem parlant de la màxima divisió -i no, no es demanen vestidors amb jacuzzi.

També que els horaris dels partits siguin en hores coherents i no es jugui un dissabte o un diumenge a les 2 del migdia en ple mes de setembre a Sevilla amb quasi 40 ºC, perquè per sobre de tot hi ha la salut de les esportistes i perquè jugar a futbol en aquestes condicions fa que no es pugui donar el millor d’una mateixa per les simples necessitats fisiològiques. Com tampoc s’ha de jugar un dissabte o un diumenge a 3/4 d’11 de la nit, perquè aleshores els estem prenent l’horari als prebenjamins.

Cada vegada es transmeten més partits per la televisió, però cal que se’n transmetin més, que es creï una xarxa per poder veure el partit que vulguis, com passa a França. Aquests són, al meu entendre, alguns dels temes que són urgents de resoldre, ja sigui amb el conveni col·lectiu o sense. ¿Us sembla molt fora de lloc el que es demana?

Barça-Llevant (18 h)

Ah! Per cert, si no teniu pla per avui a la tarda, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper es juga el partit posposat de la 2a jornada entre el Barça i el Llevant (18 h). És un molt bon partit per iniciar-vos en el futbol femení i, si ja en sou seguidors, per passar-vos-ho bé.