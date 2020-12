La Copa del Rei torna amb una final pendent

La Copa del Rei torna aquest dimecres per a vuit equips catalans amb algunes peculiaritats inèdites provocades pel covid-19. D’entrada, ho fa pendent de la disputa d’una final, entre l’Athletic i la Reial Societat, que havia de convertir-se fa vuit mesos en una festa del futbol basc però que va haver d’ajornar-se davant la impossibilitat d’acollir espectadors. La cita, si el virus ho permet, se celebrarà el pròxim 4 d’abril, encara que no se sap del cert si es permetrà o no l’entrada de públic a l’Estadi de la Cartuja.

La pandèmia restarà atractiu a una competició que l’any passat va guanyar emoció després de recuperar el format d'eliminatòries a partit únic. El covid-19 impedirà l’accés d’espectadors a les grades, fet que rebaixarà significativament un factor ambiental que beneficiava els clubs més modestos. Així, els grans veuran reforçada la seva condició de favorits. L’impacte, però, no només serà ambiental i esportiu, sinó també econòmic, ja que els enfrontaments d’equips humils contra d’altres de categories superiors acostumaven a suposar per a ells una important injecció econòmica que aquest any no rebran. Sense espectadors ni la possibilitat de fer caixa, la Copa es converteix en un somni menys atractiu i encara més difícil per als petits. No hi haurà, per tant, grades supletòries en una primera ronda de 56 partits que comença aquest dimarts i que s’allargarà fins dijous.

Llagostera-Espanyol, l'únic duel entre catalans

Dels nou clubs catalans que participaran en aquesta ronda, vuit s’estrenen aquest dimecres, mentre que dijous serà el torn del Girona. El Llagostera-Espanyol (19 h, Esport3) serà l’únic duel entre catalans d’aquesta fase. Els blanc-i-blaus arriben en forma a la cita, després d’enllaçar quatre victòries consecutives a la Lliga per primer cop aquest curs. Vicente Moreno donarà l’alternativa als menys habituals, conscient de la transcendència del partit de diumenge davant l’Almeria. Tot i les rotacions, els blanc-i-blaus esperen que el fons d’armari, que ja està demostrant bones prestacions a la Lliga, serveixi per eliminar un Llagostera que fa menys d’un mes va derrotar el filial espanyolista (2-0).

Els d’Oriol Alsina, situats un punt per sobre de la promoció de descens i dos per sota de la d’ascens, s’estan mostrant força irregulars en el dur subgrup A del grup 3 de la Segona B que lidera l’Hospitalet. Els riberencs rebran a la Feixa Llarga (18 h, Footers) un altre rival de Segona, l’Almeria, que també arriba en un gran moment de forma. Més assequible, a priori, serà la visita del Sabadell a l’Eivissa Illes-Pitiüses (19 h, Footers) de la Tercera Divisió. Tot i ser favorits en aquesta eliminatòria, els arlequinats tenen clar que la seva prioritat és la Lliga. Diumenge passat van sortir per primer cop del descens, així que molt probablement Antonio Hidalgo optarà per reservar els seus millors efectius per al duel contra el Castelló de dissabte vinent.

El vigent campió visita Terrassa

Un dels enfrontaments amb cartell més mediàtic d’aquesta ronda serà la visita del que encara és el vigent campió de la Copa, el València, a l’Olímpic de Terrassa (19 h, Dazn). Els egarencs, que el curs passat van estar molt a prop d’assolir l’ascens a Segona B, tornaran a enfrontar-se a un Primera 16 anys després d’eliminar l’Espanyol als penals i 17 després d'empatar amb el Madrid a l'Olímpic.

Tampoc seran fàcils els desplaçaments que hauran d’afrontar els tres clubs catalans restants: l’Olot visitarà el Poblense (14 h, Footers), el Cornellà el Marino (21 h, Footers) i el Lleida el Marbella d’Esteban Granero (20 h).