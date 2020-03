La Copa continua sent la maledicció de l’Spar Citylift Girona (76-58)

A l’Spar Citylift Girona se li continua resistint la Copa. No hi ha hagut manera de tombar el Perfumerías Avenida (76-58), que ha aixecat el títol per quart cop seguit. Sempre davant les gironines, que tot i tenir últimament la mida presa al seu rival, s’han vist penalitzades pel seu mal tercer quart, en què el partit s’ha trencat. Això sí, tan sols pot perdre una final aquell que la juga. Ni de bon tros aquesta final ha de ser un contratemps greu per a l’equip de Surís, el vigent campió de Lliga i Supercopa i que encara opta a dir-hi la seva a l’Eurocup. Perquè aquest vestidor, abans de guanyar, ha conegut la cara més amarga. Si sempre s’ha aixecat, ningú pot dubtar que aquesta vegada també ho farà. Si s’ha sobreposat a la tràgica inundació del seu pavelló, pot superar qualsevol cosa. I quan li passi el dolor de la derrota, que li passarà, recordarà que el seu gran triomf és haver sigut capaç de construir un relat sostenible en el temps que el fa ser admirat i estimat a parts iguals.

Les gironines han començat com cal començar una final: endollades. La primera pilota ha sigut seva i les dues primeres cistelles també. Però sempre han anat a remolc del conjunt local, que les ha castigat gràcies al seu encert exterior i a la velocitat que han donat al joc. Sota la direcció de Sílvia Domínguez i amb un parcial de 9-0, han capgirat de pressa la situació. Perquè, tot i que els últims cinc enfrontaments havien caigut del costat de l’Spar Citylift Girona, el Perfumerías Avenida no és un rival qualsevol. Hayes i Loyd, des de la distància, han mantingut les diferències (14-7 i 20-12), però la fiabilitat de Mendy, Elonu i Vasic han permès que l’equip no caigués abans d’hora (22-17).

Coulibaly, forta al pal baix, i Xargay, amb un triple, han donat prou mostres per creure que, finalment, la Copa viatjaria cap a Fontajau (26-25). Falses esperances. Han sigut moments delicats i durs, en què l’ambient en contra, la qualitat de les locals i les protestes pels xocs ho han posat tot en contra. La intensitat ha sigut tan alta que ha semblat que cada acció era la decisiva per aixecar el trofeu. Perfumerías Avenida no ha abaixat el nivell (38-29) i les gironines s’han encallat en atac acumulant molts minuts plens d’imprecisions i han arribat al descans amb un desavantatge de 10 punts (43-33) per culpa d’un triple de Vilaró.

El tercer període no ha pogut iniciar-se pitjor: dues pèrdues han situat el 47-33 en només 30 segons. I entre l’estat de gràcia de Hayes, autora de 25 punts, i la falta d’idees de l’equip, guanyar la final ha quedat en mans d’un miracle que no s'ha fet realitat (57-37). La jugadora americana ha decantat totalment el duel, sent decisiva i enfonsant psicològicament a les catalanes, que han competit amb dignitat fins al final però que han topat contra el talent castellà, que ho ha anotat tot (67-45). L’Spar Citylift Girona ho haurà de seguir intentant. Perquè està comprant tots els números per acabar guanyant la Copa, encara que no pugui ser aquest any.