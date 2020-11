Cornellà recupera un derbi de realitats oposades

L’Espanyol i el Girona recuperen (21 h, GOL) un derbi català que, per primer cop a la història, tindrà lloc a Segona Divisió. El darrer cop que es van veure les cares estaven a Primera, situats a la zona mitjana-baixa de la classificació i distanciats per un únic punt. Aquell partit a Montilivi (1-2) va alimentar dues tendències: mentre que els blanc-i-blaus van agafar l’impuls necessari per acabar assolint la classificació europea (van sumar 15 dels últims 21 punts), els blanc-i-vermells no van poder sortir d’una depressió (3 punts de 21) que els va conduir al seu primer descens a Segona.

Dues temporades més tard, es retroben en un context radicalment diferent. L’Espanyol viu el seu cinquè curs a Segona, mana amb autoritat, té el lideratge de la categoria consolidat gràcies a la bona feina, un pressupost privilegiat i un límit salarial (45,3 milions) que gairebé duplica al del següent equip de la categoria (els 27,5 milions de l’Almeria) i que supera al de sis equips de Primera. Els blanc-i-blaus han venut Roca, però han pogut retenir la majoria de les seves estrelles, mentre que el Girona, frustrat per tot el que li toca viure, continua intentant trobar-se a si mateix, obligat a una reestructuració que s’ha endut Borja García, Mojica, o Granell. Els gironins, que viuen el seu segon curs consecutiu a Segona, no han pogut comptar enguany amb el mecanisme de compensació que estableix la Lliga pels conjunts que descendeixen, fet que l’ha obligat a rebaixar notablement el seu límit salarial des dels 29,2 milions del curs passat fins als 4,2 d’enguany. Com a mínim, això diuen els números, perquè hi ha una trampa pel mig: han pogut excedir-se –comprometent el futur, esclar- i es mouen entre els 10 i els 16 milions, prèvia presentació d’un pla financer aprovat per la Lliga, en què exposa com compensarà l’any vinent la quantitat que ha sobrepassat: reduint despeses, venent futbolistes o ampliant el capital.

Ple de victòries visitants

El derbi també arriba en un moment desigual per a tots dos clubs esportivament: l’Espanyol intenta despenjar-se al capdavant de la classificació, mentre que el Girona, penalitzat per la seva irregularitat, es troba a mig camí entre la zona de promoció i la de descens. Els favoritismes, però, seran paper mullat en un derbi que en el passat no va repartir alegries als conjunts locals. Els dos enfrontaments a Cornellà-El Prat se’ls va endur el Girona (0-1 i 1-3), mentre que els dos de Montilivi van ser per l’Espanyol (0-2 i 1-2). Perquè ja se sap que en un derbi pot passar qualsevol cosa. “Desitgem ser millors i els jugadors em transmeten una voluntat molt positiva. Però hem d’anar amb compte i no rebaixar ni la tensió ni la intensitat: la plantilla del Girona té molt nivell, per moltes baixes que acumulin”, explica Vicente Moreno, que no podrà comptar amb Campuzano per coronavirus –amb l’afegit d’un company que ha estat en contacte i de qui no s’ha revelat la identitat-, ni els lesionats Vadillo i Bare. Al tècnic, que no s’ha mostrat preocupat, està “satisfet” amb l’evolució de l’equip. “Evidentment que podem millorar moltes coses, fa poc temps que competim i ens queda recorregut per perfeccionar els nostres arguments”. A l’RCDE Stadium no tot és Raúl de Tomás i Embarba, encara que ho sembli. “Tothom és important i tindrà la seva quota de participació. Fran Mérida podria ser un bon exemple, perquè va ser el millor al principi i ara no està jugant tant, però continua aportant des d’un altre rol. Aquesta és la dinàmica que vull pel meu equip”, afegeix Moreno.

El Girona no guanya per disgustos

Per la seva part, Francisco continua estudiant com s’ho farà per intentar que el Girona, que només disposa de catorze futbolistes del primer equip, sigui competitiu, tenint en compte les absències que acumula. Les últimes són Aday, lesionat, i els sancionats Ramalho –es perdrà dos partits- i Sylla. De res li ha servit que Delfí Geli, el president, fes una aparició després del partit contra el Mallorca en què assegurava “sentir un greuge comparatiu perquè les jugades no s’avaluen de la mateixa manera i darrerament van en contra nostra”. Juanpe, que ha recaigut, en té per unes sis setmanes més, i la llista la completen Stuani, que ha començat a fer treball individual, Bustos, Valery, Kebe i Muric. A la convocatòria tornen Bernardo i Bárcenas, sis nois del planter, i Pablo Moreno es queda com a única referència ofensiva. “Hem de ser realistes, ha tornat a ser una setmana difícil i així ho serà fins passat Nadal. Ens tocarà remar i ara com ara no podem pensar en res més que la permanència, veient la dinàmica en la qual estem immersos”, admet Francisco, que segueix: “Intentem ser forts, ho haurem de tirar endavant entre tots. Mai he viscut una situació semblant, mai. Estem sota mínims, necessitem gent i ens fa mal. Però ens hem d’oblidar i aferrar-nos a l’orgull i el sacrifici. L'Espanyol té les de guanyar, tot i que nosaltres serem valents i no ens rendirem abans d’hora. Que quedi clar, no signem l’empat”, finalitza el tècnic del Girona.