Cornellà toca fons amb l’entrada més baixa en Lliga

L’estancament social comença a preocupar i força a l’Espanyol. El club programa activitats dins i fora de l’estadi, amplia el ventall de serveis de restauració, ofereix cada cop més promocions per a la compra d’entrades, però res acaba de funcionar com a contrapès per frenar els demolidors efectes que estan causant els mals horaris a Cornellà-El Prat, l’únic estadi de Primera que no arriba a la meitat d’assistència. Dilluns, de fet, el feu espanyolista va tocar fons registrant l’entrada més baixa en Lliga dels seus vuit anys de vida: 11.756 espectadors, 705 menys que l’anterior registre negatiu, els 12.461 que van anar a veure el partit contra el Màlaga de la temporada 2015-16. És a dir, que el 71% dels seients van quedar deserts, com havia pronosticat la Penya Juvenil en dues pancartes: “Black Monday, futbol al 30%”.

Que el camp blanc-i-blau no viu el millor moment -quant a espectadors- ho corroboren les xifres: els 20 partits amb menys assistència s’han registrat els últims cinc cursos. El projecte de Chen Yansheng va aconseguir frenar una caiguda en picat, però el creixement a la grada segueix lluny del que preveia el full de ruta. “No crec que la baixa assistència sigui un problema de joc, sinó d’horaris”, va comentar ahir Mario Hermoso, que es va sumar al discurs del club que reclama “jugar en horaris més còmodes i vistosos”. Quan acabi el 2017, la Lliga haurà programat sis dels nou duels que ha acollit l’RCDE Stadium aquest curs en divendres o dilluns. Com a indemnització, l’entitat rebrà uns 300.000 euros (uns 50.000 per cada duel que acull aquests dos dies). Una quantitat que no compensa la fredor que es respira a l’estadi.

Una enquesta feta pel club al març, resposta per 3.181 socis, va mostrar que la majoria no vinculaven la situació esportiva de l’Espanyol amb el fet d’anar al camp: un 49% va qualificar el joc de “gens important”, mentre que un 60% donava la mateixa valoració a la classificació de l’equip i al nivell esportiu del rival. Per què falla, doncs, tanta gent? Dels 10 partits de Lliga amb menys assistència en Lliga a Cornellà, nou han sigut en partits entre les 20 i les 22 hores, la majoria entre els mesos de novembre i febrer, i la meitat, en divendres o dilluns. Tampoc hi ajuda la falta de promocions que premiïn la fidelitat: el 45% dels enquestats van valorar com a “molt important” optar a bonificacions pel carnet de la temporada següent com la millor manera de premiar l’assistència. Però el club hi va respondre amb una proposta escassa: un descompte del 10% per als que, com a màxim, faltin a un duel de Lliga o Copa.

Si costa fidelitzar els partits de Lliga, encara resulta més dificultós per als de Copa. Demà l’Espanyol rebrà el Tenerife (19.30 h) en un duel que pot marcar un punt d’inflexió aquest curs, com hauria d’haver-ho estat la visita de l’Alcorcón el curs passat: 9.143 espectadors van anar-hi. En aquest partit i cinc més de la mateixa competició (contra Llevant, Alabès, Sevilla, dos cops, i Jaén) no es van arribar als 10.000 espectadors.