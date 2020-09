Arriba el temut dia dels tests de covid-19 al Tour

La primera jornada de descans del Tour de França més estrany dels últims anys serà també la dels tests als ciclistes i membres dels equips, per saber si algú dona positiu per covid-19. Durant les primeres nou etapes els organitzadors s’han obstinat en mantenir els ciclistes i els seus auxiliars en una bombolla quan acaba la cursa, tot i que durant algunes etapes alguns aficionats s’han acostat als corredors sense mascareta, especialment els últims dies, quan la cursa ha arribat als Pirineus. “S’agraeix el suport de la gent, però han de vigilar”, deia l’espanyol Jonathan Castroviejo. “Durant la cursa vas concentrat i, la veritat, no m’hi he fixat. Sents la gent i ho agraeixes, però després he vist vídeos on es veu com alguns no porten mascareta, i és preocupant”, deia el colombià Rigoberto Urán.

Una de les grans pors dels ciclistes és, precisament, donar positiu. El protocol de seguretat diu que en cas de detectar dos positius en un sol equip, tant en corredors com en membres de l’equip, mecànics o metges, l’equip ja no podria seguir competint. Avui es faran més de 600 tests, però els organitzadors ja n’han fet uns 50 cada dia, dels quals no es coneixen els resultats. La informació sobre totes les proves PCR arribarà demà, amb una roda de premsa anterior a la desena etapa.

“No vull ni pensar-hi, segur que anirà bé, perquè seria una llàstima”, explicava Mikel Landa sobre la possibilitat que un equip sigui desqualificat si es detecten dos positius. “Ens intentem concentrar en la cursa, però admeto que busco la part central de la carretera si hi ha gent”, afegia el navarrès.