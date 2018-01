Coutinho torna a Barcelona convertit en una estrella

Just quan el Liverpool marxava a Dubai per fer una estada de preparació d’uns dies, l’agent de Philippe Coutinho, Giuliano Bertolucci, arribava a Barcelona per preparar el fitxatge del brasiler pel Barça. Després d’un estiu en què el club 'red' va atrinxerar-se, negant-se a vendre el seu jugador al Barça, Coutinho tornarà finalment a Barcelona, ciutat on va viure quan va ser cedit per l’Inter de Milà a l’Espanyol, i on volia tornar. Ho farà vestit de blaugrana en el que serà el fitxatge més car de la història del Barça. I el tercer de tota la història del futbol, superant el de Dembelé, qui tindrà més competència, ja que Coutinho pot jugar obert a la banda, o al mig del camp, on el Barça confia que acabi sent el successor d’Andrés Iniesta.

Les negociacions amb el Liverpool han avançat ràpid, tot i que des de el club sap greu que una errada humana de la marca Nike, que va publicar missatges a les xarxes anunciant el fitxatge, hagin complicat una mica el cas. El Liverpool ho ha utilitzat per defensar el seu nom i això es traduirà en un increment de la xifra fixa d’aquesta operació.El Liverpool ha aconseguit que sigui una xifra propera als 160 milions d'euros, quan el Barça, que el Barça volia que el preu fos d'entre 110 i 120, oferint entre 30 i 40 més en variables. Al final, la xifra serà més propera a aquella que demana el club d’Anfield, que ja negocia amb diferents futbolistes per ocupar el lloc de Coutinho, com l’algerià del Leicester City Mahrez. Coutinho signa per a les properes cinc temporades i arribarà a Barcelona aquest diumenge.

Malgrat que el Liverpool ja va retirar bona part de les samarretes del brasiler dels seus negocis oficials de forma preventiva, aquest cap de setmana encara intentava convèncer Coutinho per trobar un nou acord: permetre que sigui futbolista del Barça firmant ara, però acabant la temporada vestint de vermell per poder seguir jugant la Champions amb ells. El Liverpool ja te fitxat la jove estrella del RBLeipzig alemany Naby Keita per la propera temporada, però com que el club alemany no cedeix a la seva petició de poder avançar el fitxatge ara, per donar a l’entrenador Jürgen Klopp més recursos de cara a un tram final de temporada en que els reds competeixen a tres fronts diferents, lliga, Champions i Copa, han demanat a Coutinho seguir. Sense sort.

Coutinho tenia decidit ser blaugrana tot i que no podrà jugar a Europa, i vol ser al Camp Nou ja la propera setmana de cara al partit de Copa contra el Celta. Als seus 25 anys, Coutinho va abandonar Brasil, on es va formar al Vasco de Gama, ben jove, i després de ser fitxat per l’Inter, va jugar mig any a l’Espanyol cedit, marcant cinc gols en 16 partits. Ara, tornarà a la capital catalana convertit en una estrella.

Coutinho ha renunciat a uns quants milions entre sou i primers, per facilitar aquesta operació, tot i que segurament es buscaran fórmules per compensar aquest fet en el futur. A Liverpool s'ha celebrat un acord que ha convertit el club en un dels grans protagonistes, ja que després de gastar més de 80 milions en el central Van Dijk, qui va debutar amb gol divendres, el brasiler es converteix convertir en el tercer fitxatge més car de la història del futbol. Coutinho torna a Barcelona convertit en una estrella. I amb uns colors diferents.

Al Barça de fet, ja ho tenen tot llest per poder presentar Coutinho aquest mateix dilluns. De fet, podria ser una setmana amb doble presentació si s’arriba a un acord amb el Palmeiras pel brasiler Yerry Mina. De moment, les dues operacions es troben molt ben encaminades, negociant-se les darreres xifres econòmiques. Si en el cas de Coutinho aquest serà el fitxatge més car de la història del club, en el cas del central colombià, es negocia per una xifra més baixa, tot i que el Barça no vol pagar més de 12 milions (9 fixes i 3 en variables), ja que el proper estiu, Mina té un preacord que donaria al Barça la prioritat per fitxar-lo per aquesta xifra. El Palmerias però, conscient que Mascherano marxarà a la Xina en breu, obligant al Barça a fitxar un central, intenta esgarrapar més milions. Alexandre Mattos, director esportiu del Palmeiras, va admetre ahir que “Mina somia en anar a Europa i, a partir d’aquí, el Palmeiras s’obre a la negociació. Ja hem fixat un valor i la pilota ara és allà. Si el Barça arriba al que demanem, Mina se’n va, si no es quedarà fins a mitjans d’any. El jugador i l’equip català ja ho saben”. El club de Sao Paulo demana uns 14 milions d’euros, xifra que el Barça confia en poder rebaixar durant les properes hores.