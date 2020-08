Coutinho i Griezmann, la cara i la creu

Antoine Griezmann no és imprescindible per a Quique Setién. El francès va acabar a la banqueta el dia que, irònicament, qui va marcar dos gols va ser Coutinho, el fitxatge més car de la història del club. Però els va marcar amb el Bayern. Messi i Suárez, sols en l’atac blaugrana, no acaben de congeniar amb cap altre davanter des de la marxa de Neymar. El trident, que il·lusionava tota l’afició i oferia una visió de futur al club blaugrana, era l’exemple clar de connexió i entesa en la creació de joc. Ara, però, això sembla impossible. Més de 400 milions d’euros s’ha gastat la directiva blaugrana en la cerca i captura d’un davanter que congeniï amb les estrelles blaugranes. A vegades, però, el talonari no és la solució. Ni Dembélé, ni Coutinho ni tampoc Griezmann, tots d’inici a les banquetes de l’estadi Da Luz, han aconseguit assegurar-se la titularitat ni donar el rendiment necessari per consolidar-se com a substitut de Neymar. Massa milions acumulats a la banqueta.

En el partit contra el Bayern, Setién va decidir posar Griezmann a la segona part per tirar l’equip cap endavant, a la desesperada, per intentar remuntar el marcador. El francès, en canvi, va passar clarament desapercebut sense participar gaire en el joc, i menys en l’atac, dels blaugranes. De fet, Setién va fer només dos canvis. L’altre va ser Ansu Fati, que no ha trobat amb el nou tècnic els minuts que confiava tenir. La continuïtat de Griezmann està en dubte dins d’un equip que necessitarà reformular-se per tenir referents clars en atac. Un equip que no ha deixat de gastar diners sense encert en jugadors com Coutinho, que, en pocs minuts, va marcar dos gols que no va voler celebrar perquè encara pertany a un Barça que no sap què fer amb ell.