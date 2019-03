Coutinho camina cap a la redempció al Camp Nou

Abans del partit entre el Barça i l’Olympique de Lió, Ernesto Valverde no va voler revelar si havia mantingut alguna conversa de tu a tu amb Philippe Coutinho per apujar els ànims al brasiler. Coutinho, amb aquest posat nostàlgic que sovint l’acompanya, digne d’un personatge apàtic i secundari de novel·la, va decidir ahir deixar d’estar a l’ombra per tornar a demostrar la qualitat en què tothom coincideix que té però que feia dies que no apareixia pel Camp Nou. Substitut més per decret que per mèrits d’Ousmane Dembélé (ahir va començar a la banqueta per haver patit una petita lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra), Coutinho es va poder redimir ahir amb l’afició blaugrana amb un gol i una actuació més notable que les que havia fet últimament, com la de fa tot just cinc dies, dissabte, quan alguns aficionats el van acomiadar amb xiulets després d’un paper absolutament intranscendent contra el Rayo.

Ahir, sense abandonar del tot el posat seriós i distant de les últimes jornades, que sembla una ganyota eterna, el brasiler va estar molt més participatiu que en els seus últims partits. Seu va ser el segon gol del Barça, en una jugada en què el seu principal mèrit va consistir en ser on s’havia de ser, ja que la jugada va néixer d’una gran passada filtrada del seu compatriota Arthur i d’una maniobra excel·lent de Suárez, que va acabar amb una assistència que Coutinho va rematar a plaer al fons de la xarxa. Els seus companys es van fondre en una abraçada amb el migcampista brasiler, un futbolista que compta amb el suport del vestidor i que al Liverpool va demostrar que pot ser decisiu, però que al Barça ha ensenyat el seu futbol més pla.

A part del gol, Coutinho va fer mèrits per caminar cap a una redempció amb el Camp Nou i amb el seu propi futbol. El brasiler va saber llegir, sobretot durant el primer temps en què el Barça va estar millor, quan s’havia de desmarcar, va mostrar gestos tècnics per superar la pressió rival i va estar intel·ligent en l’associació amb Messi i Suárez. Coutinho no va firmar un partit excel·lent, però va començar a treure’s de sobre aquesta apatia que l’ha acompanyat massa sovint últimament al club blaugrana.

A la segona part, amb el partit esquerdant-se per moments, després de l’ensurt que va suposar el gol de l’Olympique de Lió, Valverde va llegir que l’escenari era propici per a la velocitat explosiva de Dembélé i el va fer entrar al lloc del brasiler. Coutinho va abandonar el terreny de joc amb un 90% d’encert en la passada, amb dos regats completats amb èxit i quatre xuts, dos dels quals a porteria i un gol (la seva segona diana a la Champions i la novena de la temporada en totes les competicions).

“Les últimes setmanes o, fins i tot, mesos no he estat jugant bé, però mantinc les ganes per jugar millor. He vingut a Barcelona per donar el millor de mi. Visc el moment i mai se sap què passarà en un futur, però ara estic content pel partit contra el Lió”, va afirmar Coutinho després del duel. El Barça necessitarà la seva millor versió.