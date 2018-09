Coutinho i el debat de l’estil al mig camp del Barça

“Què he de millorar per assemblar-me a Iniesta? Doncs tot, perquè és un geni”. Coutinho va pronunciar aquestes paraules en la prèvia del duel entre el Barça i el PSV. El migcampista brasiler, flamant fitxatge del Barça el mes gener passat, té la complicada papereta de substituir Iniesta, que aquesta temporada segueix gaudint del futbol al Vissel Kobe japonès. Coutinho no és Iniesta, però ocupa la seva posició a l’esquema 4-3-3 en què Valverde ha trobat l’encaix del brasiler al darrere de Dembélé, Suárez i Messi.

La participació de Coutinho està sent clau en els primers partits del curs. Tot i haver sumat dues suplències a la Lliga, tant contra l’Alabès com davant la Reial Societat Valverde va recórrer ell al descans. El resultat: un Barça millor en la creació del joc ofensiu. L’entrada de l’ex del Liverpool aporta desequilibri i velocitat al joc d’atac blaugrana. Ahir, contra el PSV, quan Coutinho i Messi connectaven, les combinacions blaugranes guanyaven intensitat i ritme. Es pot afirmar amb rotunditat que, amb Coutinho al camp, Messi juga més alliberat. Contra la Reial Societat, sense Coutinho d’inici, l’argentí pràcticament no va olorar la pilota durant els primers minuts de partit. En canvi, als instants inicials de la represa, amb el brasiler ja damunt la gespa d’Anoeta, vam veure un Messi molt més participatiu.

El principal hàndicap de Coutinho és que és un futbolista poc sacrificat en defensa. Això provoca que totes les virtuts que aporta ofensivament les ha de corregir la resta de l’equip en defensa. Quan Iniesta tenia la pilota el temps s’aturava i el manxec decidia quan tornar-lo a accelerar i, malgrat que tampoc destacava per treballar en defensa, sí que aportava més control al joc gràcies a la seva destresa associativa. Coutinho és acceleració des del primer minut i també més garantia de gol. El repte de Valverde és que l’encaix en l’onze de Coutinho, Messi, Dembélé i Suárez no s’hagi de pagar amb el peatge d’oferir facilitats al darrere que rivals de més entitat que el PSV no perdonaran.