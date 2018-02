Coutinho: "Si guanyem la Champions aquest any, la sentiré molt meva"

260x366 Coutinho amb el periodista Aleix Parisé / 8tv Coutinho amb el periodista Aleix Parisé / 8tv

El brasiler Philippe Coutinho ha assegurat en una entrevista al programa 'Fora de Joc' de 8tv que celebrarà com el qui més la Champions si el Barça s'alça amb el trofeu al mes de maig. Tot i que no pugui disputar la competició perquè va jugar la primera meitat de curs amb el Liverpool, la nova estrella blaugrana se sent partícip del grup. "Si la guanyem aquest any, la sentiré molt meva i la celebraré", ha dit Coutinho. El futbolista ha explicat que a l'estiu van "intentar de totes les maneres" possibles trobar un acord per aterrar a Barcelona, però la intransigència del Liverpool ho va impossibilitar. "Tinc moltíssimes ganes de guanyar un gran títol: per això he vingut al Barça. Vull escriure la meva història", ha dit el brasiler.

Coutinho ha admès que durant la seva carrera ha "jugat moltes més vegades" arrencant des de l'esquerra del camp que no pas a la dreta, on Ernesto Valverde l'ha ubicat en algun partit per equilibrar l'equip. "Puc jugar a qualsevol posició", ha sentenciat el futbolista.