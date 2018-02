Coutinho s’alia amb Suárez per estrenar-se com a golejador

El primer gol de Philippe Coutinho amb la samarreta del Barça s’ha fet esperar, però va acabar servint perquè l’equip desequilibrés el partit contra el València i encarrilés el pas a la final de la Copa. El davanter brasiler va veure per fi porteria en una acció brillant, tirant-se a terra per colpejar la pilota i creuant-la, agafant a contrapeu els defenses i el porter valencianista. Era, a més, el gol número 100 dels blaugranes a l’era Valverde.

Coutinho no va jugar d’inici a Mestalla. L’entrenador va preferir reservar-lo per a la segona part i donar els minuts inicials a un André Gomes que no va completar un bon partit, ja que va perdre moltes pilotes. Valverde va avançar el canvi i va fer que, després del descans, Coutinho estigués sobre el terreny de joc. “Normalment espero una mica més a fer els canvis, però veia que era el moment. Estàvem dominant i ens calia algú que regategés al davant”. I precisament en la primera pilota que tocava va arribar el gol. “Per fi l’he pogut marcar. Feia dies que el buscava”, comentava el futbolista, que va rebre les felicitacions dels seus companys just després del partit.

L’assistència la va fer Luis Suárez, amic seu des que jugaven junts al Liverpool. Curiosament, el primer gol de Coutinho amb els reds també va ser després d’una passada de l’uruguaià. A Mestalla, Suárez va recuperar una pilota en la zona de tres quarts i va canviar de ritme per guanyar la línia de fons i centrar. Coutinho, murri, va veure la jugada i va fer una finta per escapar-se del marcatge del defensa, i després va tirar-se a terra per poder rematar la pilota i creuar-la de manera magistral.

Era el cinquè partit consecutiu que disputava el brasiler amb la samarreta blaugrana, des que va debutar als quarts de final de la Copa, i el tercer que començava a la banqueta. En total ha jugat 255 minuts. “És increïble portar tants pocs dies i poder disputar la primera final”, comentava el futbolista, que va jugar primer a la banda dreta i, quan Iniesta va ser substituït, va ocupar la posició del capità. “He d’estar preparat per jugar a la dreta i a l’esquerra”, afegia el brasiler. A Coutinho se’l va veure novament amb ganes, però es va notar que encara no estava del tot adaptat als mecanismes de joc blaugranes. Un exemple: en una típica passada picada de Leo Messi a Jordi Alba, a l’interior de l’àrea, Coutinho va voler despenjar quan el lateral ja tenia la cama preparada per disparar.

En canvi, Yerry Mina va haver d’esperar bastant més per debutar. Fitxat el dia 11 de gener, el central colombià ha hagut de passar per un procés llarg d’adaptació a l’esquema de joc del Barça. “L’havíem vist en vídeos però no competint”, recordava Valverde.

A Mestalla, tot i la lesió que arrossegava Piqué al genoll, el tècnic va alinear d’inici el jugador català. Yerry va esperar el seu torn i va començar a escalfar a l’equador de la segona part, per acabar entrant al minut 83, just després del 0-2. “M’he posat molt content quan l’entrenador m’ha cridat”, deia un colombià de qui el Barça, segons paraules del president Josep Maria Bartomeu, n’espera molt “en aquest tram final de temporada”.