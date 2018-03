Creuar els Alps en 40 dies, el repte de Núria Picas

Avui a les 10 del matí arrenca a Viena el repte Red Bull Der Lange Weg que afronten set atletes, entre els quals la catalana Núria Picas. El desafiament que els va proposar la marca de begudes energètiques -i que ells van acceptar- consisteix a emular el que van fer quatre alpinistes austríacs, que l’any 1971 van creuar els Alps (des de Niça fins a Viena) en menys de 40 dies. “És un repte increïble. Jo sempre busco reptes que siguin difícils però no impossibles i aquest és trepidant. Em causa molt més respecte que anar a fer qualsevol vuitmil a l’Himàlaia. Són 40 dies d’activitat per creuar un massís immens amb unes condicions variables, amb moltíssima neu”, diu Picas, emocionada amb la travessa que l’espera. “És la més difícil de la meva vida”, reconeix, i apunta: “No es tracta només de travessar els Alps, sinó que intentarem ajustar-nos al que van fer aquesta gent. Farem una sèrie de cims mítics, entre ells el Montblanc, el sostre d’Europa”.

Amb ella hi haurà sis atletes més (dues dones i tres homes): dos americans, un alemany, un austríac, un suís i una italiana, la seva amiga Tamara Lunger, que va ser la primera que li va parlar de fer una travessa així. “Ella em va proposar fer-ho les dues soles. Quan ho vaig parlar amb el meu equip, em van dir que Red Bull estava buscant gent per a aquest projecte. Vam enviar el currículum per veure si ens agafaven i aquí estem les dues. Farem el mateix projecte, però més ben acompanyades”, explica, i continua: “Ho penso bé i quan se’m va donar l’oportunitat només pensava: «Ho he de fer». De totes les expedicions que es poden fer al món, trio aquesta! Als Alps els tinc molt de carinyo, hi he anat molts cops a l’estiu, m’han donat grans triomfs. Vull poder dir que he travessat els Alps d’oest a est. Això és l’autèntic patrimoni que a mi em manté viva, mirar enrere i veure al currículum que he fet això. Aquest serà un dels béns més preuats que tindré a la meva motxilla”.

Els atletes no aniran sols, sinó que estaran acompanyats de tres autocaravanes amb un conductor d’assistència, que aniran fent el recorregut per carretera fins al camp base, que serà mòbil cada dia, i serà on dormiran i menjaran. “Jo estaré amb la Tamara i la nostra assistència és una noia catalana”, indica Picas. Però la major part del temps se’l passaran amb els esquís posats. “Entre 10 i 14 hores diàries”, avança. “Veient les estadístiques dels austríacs que van fer-ho l’any 1971, el dia que menys hores s’hi van estar van fer-ne 8. Tot dependrà de les condicions meteorològiques que ens trobem, l’èxit de l’expedició anirà lligat a això, ja que hi ha molt risc d’allaus als Alps”, afegeix, conscient que hauran d’actualitzar cada dia les dades sobre el temps i l’estat de la neu. “Excepte el primer dia, que fem la sortida oficial i començarem a caminar a les 10, sortirem cada dia aviat al matí. L’objectiu serà aprofitar les hores de llum, que al març es comencen a allargar”, explica.

En total, seran 85.000 metres de desnivell positiu i gairebé 2.000 quilòmetres recorreguts entre la capital austríaca i la ciutat francesa, és a dir, més de 48 quilòmetres al dia. “És una passada”, diu Picas quan recita de memòria les dades. La berguedana explica que ha fet expedicions llargues, però cap com aquesta. “He fet travesses a l’Himàlaia de 30 dies a cotes baixes i en condicions austeres. I alguna travessa en bicicleta de muntanya, també”, diu fent memòria.

Un mes i escaig abans de l’inici del repte, l’organització va reunir tots els participants del Red Bull Der Lange Weg a Àustria perquè es coneguessin. “A veure què tal la convivència. Llavors, a Àustria, va haver-hi bon feeling ”, explica Picas. I és que al marge de l’aspecte físic i el mental, la convivència també serà clau per afrontar aquesta travessa i arribar a Niça en el temps establert. Per superar el desafiament que els ha proposat Red Bull han d’arribar, abans de 40 dies, a Niça com a mínim quatre dels set atletes que aquest matí han pres la sortida des de Viena.