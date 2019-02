Crida del CDR Barça per omplir el Camp Nou d'estelades

El CDR Barça ha fet una crida per omplir el Camp Nou d’estelades aquest dimecres, en el partit contra el Reial Madrid. En un comunicat d’aquest CDR, no reconegut pel club, s’anima a portar les estelades per mostrar-les, especialment, en el minut 17.14. "Els valors de la llibertat i la catalanitat formen part de la identitat del nostre Club des de la seva creació, i són compartits per la seva massa social". El comunicat demana mostrar la solidaritat amb els presos polítics.