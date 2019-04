Cristhian Stuani, baixa contra l’Atlètic

El Girona no podrà comptar amb Cristhian Stuani per al partit contra l’Atlètic d’aquest dimarts (19.30 hores). Segons ha informat el club en un comunicat mèdic, Stuani pateix una sobrecàrrega al soli dret i no viatjarà amb la resta de l’expedició cap a Madrid.

L’uruguaià, que va marcar en la derrota contra l’Athletic Club, és el tercer màxim golejador de la Lliga, amb disset gols. Eusebio haurà de rumiar qui el substitueix al Wanda Metropolitano: l’escollit serà Doumbia o Choco Lozano. El val·lisoletà tampoc tindrà disponible Juanpe, sancionat.