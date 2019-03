Cristhian Stuani, a un pas de ser el màxim golejador en solitari del Girona a la Lliga de Futbol Professional

Quan Cristhian Stuani salti a la gespa de Montilivi per jugar contra el València (16.15 hores, BeIN LaLiga) estarà al davant de la seva primera oportunitat per convertir-se en el màxim golejador, en solitari, de la història del Girona a la Lliga de Futbol Professional (LFP). L’uruguaià caigut del cel no es cansa de fer més gran el seu llegat, i amb el doblet de la passada setmana a Vallecas va igualar la figura de Jandro Castro, tota una institució a Montilivi. L’asturià, que va jugar 165 partits al Girona entre el 2010 i el 2015, liderava la taula amb 36 gols. Stuani només ha necessitat 56 partits per empatar-lo. No ha completat ni dues temporades senceres –va arribar l’estiu del 2017– i tothom sap que el seu nom quedarà per sempre als llibres d’història: el màxim golejador del Girona a Primera també va ser l’autor del primer gol blanc-i-vermell a l’elit, i dimecres a Sabadell un gol seu va donar la primera Supercopa de Catalunya a l’entitat.

Actualment Stuani és el tercer màxim golejador de la Lliga, amb 15 gols, que, juntament amb els 21 del curs passat –va acabar cinquè pitxitxi–, fan que cap altre futbolista n’hagi celebrat més amb la samarreta del Girona en cap categoria de la LFP. Gairebé la meitat dels gols gironins a Primera són seus: 36 dels 77, el 47%. A Jandro Castro, que es va quedar a les portes de pujar-hi en dues ocasions però que va enamorar Montilivi amb la seva màgia, donant sentit als dies que no en tenien, s’hi ha d’afegir Felipe Sanchón, que se situa en el tercer lloc del podi. Sanchón va marcar 34 gols en 141 partits, entre les temporades 2008-2009 i 2012-2017, i es va acomiadar de la ciutat amb l’ascens a Primera sota el braç. Estimat com pocs, el petit davanter s’havia estrenat amb el Girona durant el curs 2005-2006, marcant 23 gols a Tercera –no computen a la llista– que no serien suficients per pujar a Segona B.

Fora de les places d’honor trobem il·lustres com ara Rafael Alonso, el golejador andalús que va marcar 28 gols del 1990 al 1993, amb el Girona a Segona B i aconseguint sempre la permanència. Alonso va marcar 11, 14 i 3 gols, i s’allunya una mica dels seus perseguidors, perquè entre la cinquena posició i la desena només hi ha dos gols de diferència: de 25 a 23. Fran Sandaza, que va jugar al club la temporada 2014-15, la dels 82 punts i la patacada final contra el Lugo, i la 2016-17, la de l’arribada a Primera, i Ramón Espelt, present entre el 1956 i el 1959, en van celebrar 25.

Portu, a tocar del top-10

Amb 24 hi ha José Fontanet, l’argentí Luis José Lozano i Manuel Doval. Mentre que el primer els va assolir en només una temporada a Segona l’any 50 i 26 partits, Lozano va jugar al Girona dos cursos, i Doval, tres. Pedro Medina, davanter de finals de la dècada dels quaranta, tanca el 'top 10' de màxims golejador a la LFP amb 23 gols, vigilat de ben a prop per un futbolista de l’actual plantilla: Portu, que també n’ha celebrat 23 en les tres temporades que fa que és al club i que el desbancarà quan torni a foradar les xarxes rivals. Per trobar altres noms del Girona actual, cal anar a la 33a i la 35a posició: Borja García i Àlex Granell estan igualats a 12 gols.