Cristiano Ronaldo no canvia d'opinió: vol marxar a la Juve

Cristiano Ronaldo segueix decidit a abandonar el Reial Madrid aquesta temporada i segons la premsa italiana, ha envit un missatge a la Juve per deixar clar que la decisió és ferma, i la propera setmana vol ser presentat ja com a nou futbolista del club piemontès. El Reial Madrid, després de veure com el portuguès rebutjava una millora de contracte doncs considera que el seu cicle alSantiago Bernabéu s’ha acabat després de 9 temporades, està intentant aconseguir que la Juve pagui 150 milions, quan inicialment en va oferir 100.

Amb una clàusula de rescissió de 1.000 milions impossible de pagar, Cristiano i la Juve necessiten que hi hagi acord amb un Madrid que accepta què seria un bon moment per vendre el futbolista, de 33 anys. A més d’alliberar el sou més alt de la plantilla, el club president per Florentino Pérez vol ingressar més de 100 milions per anar refent mica en mica una plantilla cada cop més jove. Després del fitxatge del lateral de la ReialSocietat ÁlvaroOdriozola, un dels objectius de l’equip que serà entrenat la propera temporada per Julen Lopetegui podria ser el migcampista ofensiu serbi Sergej Milinković-Savić, actualment futbolista del Lazio de Roma. El Madrid ha seguit el futbolista, internacional amb la seva selecció, i podria fer-se amb els seus serveis en les properes hores. Les mateixes en que mica en mica, Cristiano s’allunya de Madrid.e