Cristiano Ronaldo reconeix que va deixar el Madrid per Florentino Pérez

Tres mesos després de la seva sortida del Reial Madrid, Cristiano Ronaldo ha apuntat a la figura de Florentino Pérez per explicar el seu traspàs al Juventus. A diferència del que havia afirmat el club blanc, que havia defensat que la marxa del portuguès havia estat demanada pel mateix jugador, Ronaldo ha reconegut en una entrevista a 'France Football' que l'actitud del president blanc cap a ell va canviar.

"Ho vaig sentir des de dins del club, sobretot del president, que ja no em consideraven de la mateixa manera que feien al principi". El portuguès ha afirmat que en els quatre o cinc primers anys va tenir la sensació de ser Cristiano Ronaldo, un sentiment que va anar a menys amb el pas dels anys. "El president em va mirar a través d'uns ulls que no em deien el mateix, com si ja no els fos indispensable", afirma.

"Això és el que em va fer pensar quan vaig sortir. De vegades mirava les notícies, on deien que demanava sortir. Hi havia una mica d'això, però la veritat és que sempre he tingut la impressió que el president no em retindria", ha afirmat el portuguès, que nega que hagués marxat per un tema econòmic: "Si hagués sigut tot per diners, hauria anat a la Xina, on podria haver guanyat cinc cops més que al Juventus o al Madrid. La diferència és que a la Juve ells realment em volien, i m'ho van demostrar". Ronaldo va més enllà assegurant que Florentino Pérez només el veia "com una relació comercial". "El que em va dir mai va venir del cor", ha afegit.

El davanter també parla de com viu l'acusació per violació: "Aquesta història està interferint en la meva vida, per descomptat. Tinc una parella, quatre fills, una mare gran, germanes, un germà, una família amb la qual estic molt a prop. Per no parlar de la meva reputació, que és exemplar. Imagina què significa quan algú t'acusa de violació". El jugador deixa clar que "la veritat sortirà algun dia".