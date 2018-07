Cristiano Ronaldo deixa el Madrid i ja és nou jugador de la Juve

El Reial Madrid i el Juventus han tancat el traspàs de Cristiano Ronaldo. El portuguès, de 33 anys, abandona el club blanc després de 9 temporades, i el club italià pagarà 100 milions per endur-se el màxim golejador de la Champions de les darreres temporades. Segons la Juve, que contracta el portuguès fins el 2022, els 100 milions es poden pagar en dos exercicis i caldrà afegir 5 milions més en concepte de drets formatius i altres en clàusules de rescissió.

El club blanc ha emès un comunicat on afirma que "atenent a la voluntat i petició expressades pel jugador Cristiano Ronaldo, ha acordat el traspàs al Juventus". "Avui el Reial Madrid –segueix el comunicat– vol expressar el seu agraïment a un jugador que ha demostrat ser el millor del món i que ha marcat una de les èpoques més brillants de la història del nostre club i del futbol mundial. Més enllà dels títols, dels trofeus i dels triomfs aconseguits en els terrenys de joc durant aquests 9 anys, Cristiano Ronaldo ha sigut un exemple d'entrega, de treball, de responsabilitat, de talent i de superació. S'ha convertit a més en el màxim golejador de la història del Reial Madrid amb 451 gols en 438 partits. En total 16 títols, entre ells 4 Copes d'Europa, 3 de consecutives i 4 en les últimes cinc temporades. A títol individual, amb la samarreta del Reial Madrid ha guanyat 4 Pilotes d'Or, 2 The Best i 3 Botes d'Or, entre molts altres guardons".

. @Cristiano, tus goles, tus números y todo lo que hemos ganado juntos hablan por sí solos. Te has merecido un lugar destacado en la historia del @RealMadrid. Los madridistas te recordaremos siempre. Ha sido un placer jugar a tu lado bicho. ¡¡Fuerte abrazo y suerte...!! 🍀👍🏻 pic.twitter.com/2iAsaMmG09 — Sergio Ramos (@SergioRamos) 10 de juliol de 2018

Florentino Pérez, després d’unes setmanes complicades per culpa de les paraules del jugador portuguès a Kíev, on va insinuar després de la final de la Champions que podria abandonar el Santiago Bernabéu, ha decidit acceptar finalment l'oferta de la Juve i tancar una etapa. El club blanc, que fa 9 anys va pagar 95 milions d’euros al Manchester United per fitxar Cristiano, ara en cobrarà 105 per vendre’l al Juventus de Torí, un club que feia setmanes que parlava tant amb el representant del jugador, Jorge Mendes, com amb la directiva de Florentino Pérez. Gianni Agnelli, president de la Juve, ha volat avui a Grècia, on el futbolista passava les vacances i on Mendes li ha confirmat que el Madrid acceptaria 105 milions malgrat que la clàusula de rescissió és de 1.000 milions. Després del comunicat del Madrid, les accions de la Juventus han cotitzat a l'alça a la Borsa de Milà amb un guany del 5,77%.

540x306 Cristiano arribant a Madrid diumenge passat provinent de Kíev. / RODRIGO JIMÉNEZ / EFE Cristiano arribant a Madrid diumenge passat provinent de Kíev. / RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

Divorci amb Florentino

Un cop eliminat del Mundial, Ronaldo ha decidit marxar de la capital espanyola per intentar guanyar la Champions amb un tercer club, després d’haver-ho fet amb el Manchester United i amb el Reial Madrid. Cristiano va tirar aigua al vi a la festa blanca després de guanyar la Champions contra el Liverpool quan encara sobre la gespa va dir que segurament aquell havia sigut l’últim partit vestint de blanc. En dies posteriors no va canviar d’opinió i va intentar aconseguir una millora de contracte. També estava descontent amb el club blanc perquè considerava que no li havia acabat de donar suport en el cas de frau fiscal que té obert, i en el qual, finalment, acceptarà ser declarat culpable. El Madrid li va oferir, després de la final de la Champions i abans del Mundial, una millora de contracte, però el jugador ha considerat que l’oferta arriba massa tard. Així, marxarà a un club on cobrarà el mateix sou que al Madrid.

Ara el Madrid tindrà diners a la caixa per intentar fer una gran operació aquest estiu, amb dos objectius que juguen junts al PSG: Neymar i Mbappé. De fet, el club blanc va emetre fa uns dies un comunicat en el qual negava que hagués fet cap tipus d’oferta ni al París Saint-Germain ni al davanter brasiler Neymar. “Davant la informació emesa per TVE sobre una suposada oferta del Reial Madrid al PSG i al jugador Neymar, el Reial Madrid manifesta que aquesta informació és rotundament falsa”, deia el comunicat. Segons va poder confirmar l’ARA, el Madrid tindria un acord amb Neymar sobre com seria el seu contracte si el PSG acceptés de vendre’l. Però ara el club francès no vol vendre la seva estrella i el Madrid haurà de pensar en homes com Hazard o Kane per tenir un recanvi per al seu gran golejador de les darreres temporades.