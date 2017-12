Cristiano Ronaldo acusa l'Agència Tributària de tractar-lo pitjor que a Messi

El futbolista del Reial Madrid Cristiano Ronaldo ha acusat l'Agència Tributària de tractar-lo pitjor que a Leo Messi en el cas que afecta les tributacions dels seus drets d'imatge. Segons 'El Mundo', la defensa del portuguès ha presentat un escrit de queixa davant la titular del jutjat de p rimera instància número 1 de Pozuelo de Alarcón on es compara el tracte que està rebent el davanter madridista amb el que va rebre fa uns mesos per un cas semblant Leo Messi. El document acusa Hisenda d'aplicar criteris diferents i molt més perjudicials per al portuguès dels que va fer servir amb l'estrella del Barça.

L'advocat de Ronaldo, José Antonio Choclán, atribueix a l'Agència Tributària l'ús de "mètodes clarament arbitraris i creatius" en el cas del seu client. Segons el lletrat, Messi no hauria d'haver estat considerat com a no resident a l'estat espanyol. "Messi era resident a Espanya", assegura l'escrit, i, per tant, "no se li podia aplicar el règim de treballadors desplaçats a Espanya en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)", com va ser el cas. A més, el text afegeix que "Messi estava subjecte a l'IRPF i no podia ser tractat com un no resident".

La queixa continua dient que "l'Agència Tributària va defensar, i els diferents tribunals van reconèixer, que la renda derivada dels contractes de cessió de drets d'imatge de Messi, els mateixos que ara estan sent investigats en el cas de Cristiano Ronaldo, havien de ser definits com a rendiments de capital mobiliari, i no pas com a rendes d'una activitat econòmica en l'IRPF", una interpretació que Cristiano Ronaldo considera encertada en el cas de Messi, i que, si s'hagués aplicat també en el seu cas, li hauria estalviat gran part de les contingències fiscals que ara afronta.

L'escrit acaba afirmant que Hisenda "va evitant tots els obstacles que troba en el seu singular tractament fiscal" i acusa l'Agència Tributària de "citar jurisprudència no aplicable al cas o invocar-la només en el que perjudica el seu client i no en tots els aspectes que afavoreixen l'absència de delicte".