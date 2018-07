Cristiano, de gran amor a enemic de Florentino Pérez

El Reial Madrid va oferir a Cristiano Ronaldo, després de vendre’l a la Juve per 100 milions aquest dimarts, fer-li un homenatge els pròxims dies per tancar com cal els nou anys del portuguès al club blanc. Però Cristiano ha preferit continuar de vacances a Grècia, des d'on volarà cap a Torí per ser presentat dilluns vinent amb el seu nou equip, amb el qual signa per a les quatre pròximes temporades. El jugador ha descartat acomiadar-se públicament en una aparició amb Florentino Pérez, tal com va proposar-li el Madrid, i es limita a fer un comunicat.

Els últims mesos la distància entre Cristiano i Florentino s’ha anat fent més gran, fins al punt que dins del Madrid es dona per fet que en algun moment dels pròxims mesos el portuguès serà crític amb Florentino i l’atacarà públicament. “Segurament no criticarà el Madrid, però no marxa content amb Florentino”, es comenta dins del Madrid, on els últims anys els grans futbolistes s’han acostumat a marxar per la porta del darrere. Iker Casillas, per exemple, va admetre que el millor de la seva relació amb Florentino va ser “tenir-lo lluny”. Després de barallar-se amb el president, el porter va acomiadar-se en una roda de premsa en solitari tan trista que la pressió mediàtica va obligar les dues parts a fer un pas enrere, amb una segona roda de premsa de comiat, acompanyat, llavors sí, de Pérez i tots els títols guanyats com a porter blanc. “El meu comiat del Madrid hauria pogut ser millor, miro el que va rebre Totti al Roma i val molt més que els títols guanyats”, va admetre Raúl González Blanco en declaracions a la revista ‘Panenka’.

El director general de la Juve, Giuseppe Marotta, va explicar a la premsa portuguesa que, justament quan el club italià negociava amb el València el fitxatge de Joao Cancelo, el representant del futbolista, Jorge Mendes, els va explicar que Cristiano Ronaldo estaria disposat a marxar. “Va ser quan ens va oferir aquesta opció i després tot ha anat molt ràpid”, va dir Marotta. La premsa portuguesa ja va informar abans del fitxatge que Cristiano se sentia decebut amb Florentino, ja que no li havia ofert una millora de sou per acostar-se a la xifra que cobren Messi i Neymar, per exemple. Al portuguès tampoc li agradava veure com Pérez es mostrava cada cop més decidit a fitxar Neymar. De fet, el club blanc insistirà els pròxims dies per intentar treure el brasiler del PSG, on no el volen vendre, i si cal arribaran a oferir més de 300 milions.

Vaga contra Cristiano

En espera de la presentació oficial, a Itàlia el fitxatge de Cristiano Ronaldo ha provocat que la pàgina web de la Juve es col·lapsi per les peticions de gent que vol samarretes, que les accions del club es disparin a la borsa i també que treballadors de la FIAT facin vaga. De fet, els sindicats que representen la majoria de treballadors de la fàbrica de la FIAT a Melfi es van declarar en vaga. “No és acceptable que mentre els treballadors patim retallades la propietat decideixi gastar-se 100 milions en un futbolista”, van afirmar, a més de recordar que els propietaris de la Juve i la FIAT són els mateixos, la família Agnelli. “Ens diuen que és un moment complicat, que cal acceptar retallades en espera dels nous models de cotxes que no arriben mai. I, mentre els treballadors i les seves famílies pateixen, es gasta aquesta xifra en un futbolista. Tots depenem del mateix propietari, així que farem vaga del diumenge 15 de juliol al dimarts 17”. En un estat, l’italià, on la Juve és tant estimada com odiada, la figura de Cristiano ja genera debats quan ell encara continua de vacances a Grècia.