Cristiano reclama que Florentino li millori el contracte

Cristiano Ronaldo ha estat protagonista a la final del Mundial de Clubs, dins i fora del terreny de joc. El portuguès, que ha donat la victòria al Reial Madrid amb un gol de falta, ha reclamat després que Florentino Pérez li millori el contracte.

"M'agradaria retirar-me al Madrid però no depèn de mi. Només depèn de mi el que faig al camp. No soc qui mana al club. Faig bé la meva feina i el resta no depèn de mi. Si és possible, m'agradaria, però ja veurem", ha dit en roda de premsa des d'Abu Dhabi.

El missatge anava directament per al president del conjunt blanc, que li faci una renovació del contracte que va signar a finals del 2016, amb una millora salarial que el situï a un nivell similar que Leo Messi (Barça) o Neymar (PSG). Segons 'Marca', Cristiano hauria demanat cobrar 25 milions d'euros nets per temporada. Si bé no són oficials, l'argentí i el brasiler en cobrarien uns 30 anuals.

Cristiano, que ha dit estar "molt content per batre un rècord més com a golejador al Mundial de Clubs", ha reiterat les paraules que va dir quan li van lliurar la cinquena Pilota d'Or, i on es qualificava com el millor de tots els temps. "Ho vaig dir i ho segueixo pensant. Soc una persona molt segura. Els números no enganyen".