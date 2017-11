El Madrid salva els mobles contra un Màlaga encoratjat (3-2)

Patint més de l’esperat, i demostrant que gairebé cada partit de Lliga pot convertir-se en una tortura, el Madrid ha hagut de suar de valent per vèncer un Màlaga (3-2) que ha convertit per moments el Santiago Bernabéu en un funeral. De nou, han pagat car uns minuts de relaxació. I és que durant 19 minuts, entre el segon gol dels andalusos i el tercer dels blancs, nascut arran d’un penal, el Madrid ha vist com la possibilitat de sumar el tercer empat a casa era una realitat més que possible. Finalment, però, ha aconseguit endur-se un partit que li permet escurçar la distància amb el Barça a set punts, i amb el València a només quatre. Els de Zidane han fet la feina, però els ha costat sang i suor.

En un inici molt intens dels blancs, Benzema ha avançat al Madrid en una jugada on han aprofitat la fragilitat defensiva que arrossegava el Màlaga. Marcelo ha centrat a l’àrea, Cristiano ha guanyat el salt a Diego González i el rebot del seu remat de cap ha topat amb el travesser, permetent al francès rematar a plaer amb tota la porteria buida. Després del gol inicial, el Madrid ha baixat la marxa, dominant amb comoditat contra un Màlaga que el deixava jugar, però que ha aprofitat una errada de Kroos per empatar a través de Diego Rolan.

L’alegria, però, ha durat poc als malaguenys, ja que només dos minuts després, Casemiro tornava a castigar la innocència de la defensa visitant per rematar sense oposició un córner servit per Kroos. Amb el 2-1, Roberto ha hagut d’estirar-se per salvar diversos intents de perill dels blancs, en especial un remat de cap de Cristiano. El primer temps ha acabat sent una successió d’errors de tots dos equips, inclòs d’un àrbitre que, just abans de xiular el descans, ha errat en anul·lar un gol de Baysse de cap per una falta inexistent sobre Carvajal.

Un penal salva al Madrid

En la segona part, novament l’àrbitre ha fet un favor al Madrid en perdonar la segona groga a Marcelo, que ja en tenia una i ha sortit indemne d’una falta que tallava un perillós contraatac. El Madrid ha tingut a tocar el tercer amb un remat de Benzema, però de nou Roberto l’ha evitat. Després d’aquesta acció han arribat els millors minuts del Màlaga, que ha aprofitat la relaxació del Madrid per entrar de ple al partit amb arribades i un gol, del Chory Castro, que ha sorprès a Kiko Casilla amb un xut llunyà que s’ha colat per sota el cos del porter tarragoní. El Màlaga, que no havia marcat cap gol en els sis desplaçaments fets fins ara, acabava de fer el segon al Santiago Bernabéu, que ha arribat a xiular el seu equip.

El Madrid era un sac de nervis i imprecisions. Zidane ha canviat Isco per Modric, un canvi poc arriscat que no ha agradat massa a la seva afició, que ha xiulat de nou. Poc després, el Bernabéu a qui xiularia és a l’àrbitre, que ha decidit no penalitzar una clara puntada de peu sobre Lucas Vázquez dins de l’àrea que hauria d’haver estat penal. Amb un Màlaga crescut, el Madrid ha trobat fortuna, aquest cop si, amb una desafortunada falta de Luis Hernández sobre Modric, que l’àrbitre ha encertat en castigar. Cristiano ha assumit la responsabilitat des dels onze metres, i malgrat Roberto li ha endevinat les intencions i li ha aturat el primer xut, no ha pogut impedir que el refús tornés a caure a les botes del portuguès, que a la segona no ha perdonat. El tercer gol ha acabat d’ensorrar al Màlaga, que estava fent mèrits per, almenys, puntuar al Bernabéu, i que ha vist com acabava el partit amb deu homes per la lesió de Recio quan Míchel ja havia fet els tres canvis.