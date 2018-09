Dovizioso marca el ritme a Misano, Márquez consolida el liderat

Andrea Dovizioso ha aprofitat la pugna entre Marc Márquez i Jorge Lorenzo per imposar el seu somini sobre l'asfalt del circuit de Misano Marco Simoncelli. El pilot italià, que corria a casa, ha volat a San Marino, on n'ha tingut prou amb cinc voltes per situar-se com a líder. Lorenzo, que sortia des de la 'pole', no ha pogut resistir el ritme del seu company d'equip, mentre que Miller, que sortia segon, s'ha vist ràpidament superat per Márquez, amb qui ha topat lleugerament, i unes voltes després ha acabat perdent la posició amb una caiguda sense conseqüències físiques.

Amb el liderat sota el braç, Dovizioso, que ha batut el rècord del circuit en plena cursa, no ha tingut altre rival que ell mateix. L'italià ha firmat una cursa perfecta, centrat en no cometre errades i en mantenir la distància. El seu triomf li ha permès ascendir a la tercera posició del Mundial. Amb les Yamaha de Viñales i Rossi fora de combat, allunyades de les zones altes, el gran atractiu de la cursa l'han protagonitzat Jorge Lorenzo i Marc Márquez, que l'any vinent compartiran equip a Honda.

La pugna entre tots dos per la segona posició ha aclaparat totes les mirades, ja que l'intercanvi de cops ha estat una constant. A Márquez no li anava especialment malament quedar just per darrere de les Ducati, no s'ha conformat amb la tercera posició, i a la volta 10 ha començat a collar un Lorenzo que no podia seguir el ritme de Dovizioso. Unes voltes més tard, ha confirmat un avançament que ha donat lloc a una intensa pugna. El ritme de Lorenzo, però, era més ràpid, i el balear ha acabat recuperant la segona posició.

Amb Márquez encara enganxat al clatell, Lorenzo ha posat la mirada posada en un Dovizioso que ha perdut bona part de la distància que tenia amb el seu company d'equip. Quan l'han avisat, però, l'italià ha reaccionat per aturar el cop i deixar clar que el liderat era seu. Si a la classificació l'ambició li havia permès a Lorenzo batre els dos rècords de temps del circuit, aquest cop li han jugat una mala passada: a falta de dues voltes, ha caigut en una curva, deixant via lliure a Márquez a la segona posició. El cinquè mundial del cerverí, cada cop més a prop.