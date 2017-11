Quart empat consecutiu del Barça B, ara al camp de la Cultural (1-1)

Quart empat consecutiu del Barça B a la Segona Divisió. L'equip de Gerard López s'ha emportat un punt del camp de la Cultural Leonesa (1-1) i es queda amb 16 punts al mig de la classificació, empatat amb la mateixa Cultural.

L'hondureny Lozano ha marcat el 0-1 al primer temps, després d'una centrada d'Arnaiz, en uns primers 45 minuts en què Lozano i Arnaiz han tingut ocasions per fer el 0-2. De fet, Lozano ha vist com un segon gol no pujava al marcador. A la segona part ha arribat la reacció local, quan Rodri ha empatat en un partit que s'ha igualat.