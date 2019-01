El Dakar més femení de la història, amb 17 dones, dues d'elles catalanes

El Dakar 2019 serà el més femení de les 41 edicions organitzades fins al moment, en batre el seu rècord de dones inscrites. 17 dones prendran la sortida aquest proper dilluns a Lima, tres més que l'any passat. En canvi, més de 500 homes s'han apuntat en les diferents categories.

Espanya és, amb 4 dones, el país més representat entre les participants femenines d'aquest ral·li, que es disputarà del 6 al 17 de gener íntegrament sobre el desert peruà. Segueixen Alemanya, Holanda, República Txeca i Perú amb dues dones cadascun mentre que amb una representant estan Bolívia, França, Itàlia, Paraguai i Rússia.

Al capdavant hi ha la motociclista catalana Laia Sanz, la dona que més alt ha arribat en la categoria de motos amb el seu novè lloc aconseguit en 2015 i l'única que ha completat les vuit edicions en què ha participat, tot un fita en una prova on arribar a la meta és considerat ja per si sol un triomf.

Sobre les quatre rodes estarà igualment la catalana Rosa Romero Font, la parella del dues vegades campió del Dakar Joan 'Nani' Roma, que abandona aquest any les motos, on ha participat en set edicions del ral·li, per ser copilot de la italiana Camèlia Liparoti, la dona que més vegades ha corregut aquest raid, en sumar onze edicions.

Liparoti i Romero competiran a bord d'un UTV (Vehicle Utilitari Tot terreny), categoria creixent del Dakar composta per biplaces a meitat camí entre el quad i el cotxe de competició, i seran una de les dues tripulacions íntegrament femenines que prendran la sortida. L'altra parella de dones que també competiran a bord d'un UTV són les alemanyes Annett Fischer, dona de l'amo de l'equip Mini; i Andrea Mayer, parell d'Stéphane Peterhansel, tretze vegades campió del Dakar.

En les motos, després de les petjades de la catalana, també estarà l'espanyola Sara García (Zamora, 1988), que debuta al Dakar amb el desafiament de ser la primera dona a acabar el ral·li en la categoria dels "originals", la més dura per no tenir ajuda de mecànics per reparar i fer el manteniment de la moto durant tot el ral·li. García tindrà com a rival en aquest objectiu a Anastasiya Nifontova, primera dona russa en participar i acabar el Dakar l'any 2017. Nifontova busca fer-ho enguany sense assistència.

A la sorra peruana també torna Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991), la primera espanyola a córrer el Dakar en cotxes i en acabar-lo, el que va aconseguir l'any passat.

Els amfitrions d'aquest Dakar 100% peruà tindran a dues dones en competició: la pilot de cotxes Fernanda Kanno i la motociclista Gianna Velarde, que competiran entre elles per convertir-se en la primera peruana a acabar el ral·li.

Kanno ja té l'experiència de l'any passat, quan es va convertir en la primera peruana al Dakar, mentre que Velarde debuta aquest any i és la primera dona del seu país a córrer en motos.

Paraguai tindrà a la seva primera dona en el ral·li amb la pilot de cotxes Andrea Lafarja, campiona sud-americana de cross country i guanyadora del ral·li Ruta 40, a Argentina. L'única dona que aquest any competirà en quad és Suany Martínez, la primera boliviana a córrer el Dakar i que enguany busca, en el seu tercer intent, arribar a la meta després de dos abandonaments en les dues últimes edicions.

En la categoria de camions estaran l'holandesa Elisabert Henrik i la francesa Florence Deronce com copilots dels camions que conduiran Eg Wigman i Sylvain Besnard, respectivament. Completen l'elenc femení del Dakar 2019 les txeques Gabriela Novotna i Olga Rouckova, amb moto i UTV, respectivament, a més de la motociclista holandesa Mirjam Pol.