Darder es converteix en el fitxatge més car de l’Espanyol

El partit del Ciutat de València contra el Llevant d’aquesta última jornada de Lliga va resultar especialment car per a l’Espanyol. No només pels problemes físics de Sergio García i Diego López, ni per un punt insuficient que els allunya més del somni de tornar a les competicions europees. Contra el Llevant, Sergi Darder va arribar als 24 partits de Lliga amb un mínim de 45 minuts disputats -contra el Leganés només en va jugar 22-, unes condicions que obliguen el club espanyolista a executar l’opció de compra del jugador.

El migcampista balear, format a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià, ja és el fitxatge més car de la història de l’entitat blanc-i-blava: l’Espanyol pagarà a l’Olympique de Lió, com a mínim, 8,3 milions, però la xifra global de l’operació es podria elevar fins als 10,3 milions en funció de diferents variables. El seu fitxatge supera la incorporació més costosa fins ara de l’Espanyol, la del seu company Baptistão, per qui van pagar-se 7 milions a l’Atlètic. Nou dels deu fitxatges més cars de la història del club espanyolista s’han produït a partir del 2000 (Iván Helguera, el 1997, és l’únic anterior a aquest any), i sis d’ells en l’última dècada.

Cedit aquest curs, el balear serà el primer fitxatge de la temporada que ve, quan ja serà espanyolista a tots els efectes. Tindrà un contracte fins al 30 de juny del 2023, amb una clàusula de 50 milions. Com ja va anunciar-se el dia de la seva presentació, l’Olympique de Lió es guarda un 20% dels seus drets econòmics per si l’Espanyol el traspassa en un futur. “Estic contentíssim de ser aquí i de seguir-hi. Quan vaig arribar ja sabia que m’hi estaria almenys sis anys, i això dona tranquil·litat”, va apuntar ahir el jugador, que va reconèixer que l’elevat cost del seu traspàs “és una pressió extra, encara que sabem que el mercat està boig, i que els vuit milions d’ara potser són tres de fa cinc anys”.

El desig de tornar

Les dures negociacions de l’estiu passat -el conjunt francès no volia traspassar-lo, però després de dos mesos i mig de converses finalment va pesar més el desig del jugador de tornar a casa- van permetre fer assumible aquest elevat traspàs, que es pagarà de manera fraccionada, en tres terminis, perquè el seu impacte en les finances de l’entitat sigui molt controlat i tingui una afectació relativament baixa: quatre milions es pagaran aquest juliol, dos el juliol del 2019 i dos més el juliol del 2020. L’Olympique de Lió, un club que sol moure’s bé al mercat i sol vendre car, va acceptar perdre el jugador a canvi d’una operació que porta l’Espanyol a fer història. A aquests diners cal afegir-hi 300.000 € més en concepte de la cessió per al curs actual. I a aquestes quantitats fixes s’hi podrien sumar dos milions si es compleixen algunes variables: un milió en cas que l’Espanyol es classifiqui per a alguna competició europea i un milió més en funció del rendiment durant els anys que estigui al club periquito. Encara que, com ell mateix va reconèixer, l’estil actual de joc no el beneficia, Darder ja ha deixat mostres del seu talent: és el 13è jugador de la Lliga que fa més passades (un total de 941, més de 37 per partit) i un dels que més pilotes recupera (5,4 per partit).

Ara el jugador vol tornar l’aposta del club: “Amb l’esforç que han fet hauria de tenir un pes més important del que tinc, ara és cosa meva tenir ganes de superar-me cada dia”.

Diego López rep l’alta després de patir un traumatisme cranial i ja és a Barcelona

El porter de l’Espanyol Diego López va rebre l’alta hospitalària després d’haver passat la nit en observació en un hospital de València. El porter va patir un traumatisme cranial amb pèrdua de consciència en el partit de l’última jornada contra el Llevant, i després de passar la nit hospitalitzat va tornar a Barcelona en ambulància. El gallec va seguir unes hores més en observació en arribar a casa per consell dels metges, i estarà unes tres setmanes de baixa. De moment és segur que aquest cap de setmana el titular serà Pau López, el porter gironí que va perdre la titularitat després de decidir que no vol renovar amb el club blanc-i-blau. Des de l’Espanyol, però, confien que Diego López es perdi només dos partits. El partit contra el Llevant, en què els blanc-i-blaus van empatar als últims minuts, també va deixar la lesió del davanter Sergio García, que estarà uns deu dies de baixa per culpa d’una una lesió fibril·lar de grau 1 a l’adductor de la cama dreta. Leo Baptistão i Gerard Moreno, doncs, seran els titulars aquest pròxim cap de setmana. Una de les bones notícies del dia va ser poder veure el defensa Sergio Sánchez entrenant-se amb normalitat.