El Darderisme torna en el moment més oportú

Darderisme vol dir no perdre la fe. Vol dir intentar-ho fins al final, per més difícil que sembli. Vol dir no rendir-se encara que el partit s’hagi complicat quan t’acaben d’empatar a deu minuts pel final. Vol dir emprenyar-se perquè l’àrbitre perdoni la segona groga a Stuani després d’establir l’1-1 a deu minuts pel final. Darderisme vol dir resistir-se a caure a Montilivi i engaltar des de fora de l’àrea dos xuts ajustats ajustats al pal, el segon al minut 89, per allunyar els temors al descens a 9 punts.

Sergi Darder, i l’actitud que l’acompanya, van reaparèixer al camp del Girona per donar tres punts d’or a un Espanyol que té en el d’Artà un jugador clau al mig del camp que té el do de l’oportunisme. Com a espanyolista ha anotat sis dianes, i totes elles han resultat decisives: el curs passat va anotar l’únic gol del triomf a La Rosaleda (0-1). Aquest curs va desfer l’1-1 en la victòria 3-1 contra el Vila-real a deu minuts pel final. També va marcar, in extremis, el 2-1 èpic contra el Rayo Vallecano al minut 95. Contra el Vila-real, en Lliga, va obrir la llauna en l’únic partit on ha marcat com a blanc-i-blau on el seu equip no ha guanyat (2-2). Ahir, a Montilivi, el balear va igualar els 6 gols marcats al Màlaga, l’equip on fins ara n’havia anotat més, el mateix dia que igualava els 73 partits jugats que va disputar amb el Lió. "És un futbolista diferent. Té un talent espectacular. És molt important per a nosaltres. Quan flueix ens passen coses positives en atac", va remarcar Rubi.

El migcampista d’Artà va tornar a exercir de líder amb el micròfon i va tornar a deixar clar que només pensa en escalar posicions: “No hem d'enganyar ningú però tampoc hem de ser conformistes, volem quedar el més amunt possible, per punts i per sensacions, si juguem com a Montilivi, ens pot donar per anar, encara que per diferència potser dependrem d'altres equips. Que cap periquito dubti que l'equip ho provarà. Penso en Europa, però sent realista. Els tres punts en un derbi donen aire i ho lluitarem fins el final".