Data complicada i sense estadi: el serial de cada any per la final de Copa continua

Seguint amb la tradició de les últimes temporades, la final de la Copa del Rei 2018 portarà cua. I no només per possibles debats polítics que puguin sorgir, que augmentaran exponencialment si finalment el Barça es classifica pel duel pel títol, sinó també per la data del partit, fixat pel dissabte 21 d’abril. I també per l’estadi on es disputarà, que tot sembla indicar que serà el flamant Wanda Metropolitano, però que, encara a hores d’ara, no està confirmat.

Durant el mes de, juliol, la Federació Espanyola de Futbol, amb el consens de la Lliga de Futbol Professional, va establir que la final es disputaria el dissabte 21 d’abril, una data més prematura del que és habitual, ja que normalment la final de copa s’acostuma a disputar l’últim cap de setmana de maig. Aquest avançament el provoca la celebració de la Copa del Món d’aquest estiu a Rússia, que arrancarà el 14 de juny, i que ha obligat a comprimir encara més el calendari futbolístic.

En aquest escenari, la final de Copa s’ha convertit en una autèntica pedra a la sabata dels clubs que en prendran part. En primer lloc, durant la setmana de la final, la Lliga ha fixat la celebració de la 33a jornada de Lliga, que es jugarà entre el dimarts 17 i el dijous 19 d’abril. Fet que provocarà que els equips finalistes no puguin comptar amb una setmana completa per preparar la gran cita.

Després, el mateix cap de setmana del 21 i 22 d’abril està previst que es disputi la 34a jornada de Lliga, motiu pel qual els partits dels equips que juguin el partit definitiu pel títol de Copa hauran de ser ajornats. Amb la classificació aquest dimecres del Sevilla, la visita del Reial Madrid al Sánchez Pizjuán que correspon a aquesta jornada s’haurà de postposar possiblement fins al dimecres 9 de maig, primera data que tots dos equips tenen la possibilitat de jugar. En cas de classificar-se per la final, tant el València com el Barça també es veurien obligats a ajornar els seus partits de la jornada 34. A més, si com tot sembla indicar el Wanda Metropolitano és la seu de la final, l’Atlètic de Madrid també haurà de canviar de data la visita del Betis al seu estadi, prevista per aquell mateix cap de setmana.

Per acabar-ho d’adobar, la final de Copa es disputarà només 3 dies abans de l’anada de les semifinals de la Champions. Una eliminatòria en què tant el Sevilla com el Barça tenen possibilitats d’arribar i per la qual podrien tenir només 1 dia per entrenar-se, si el sorteig determina que han de jugar l’anada al camp del rival.

Es manté la incògnita de l’estadi

Pel que fa a l’estadi de la final, des de fa mesos la premsa especula en què la seu escollida per la Federació és el Wanda Metropolitano, el flamant estadi de l’Atlètic de Madrid inaugurat aquesta mateixa temporada. De fet, instants després de caure eliminat davant el Sevilla a quarts de final, el futbolista del club matalasser Koke va lamentar davant els mitjans el fet de no poder ser a la final que es disputarà en el seu propi estadi.

Fa uns mesos, el president del club madrileny, Enrique Cerezo, assegurava als micròfons d’Onda Cero que el Metropolitano seria «l’escenari perfecte» per a una final de Copa. Ara bé, aquesta mateixa setmana, el dirigent matalasser ha assegurat que encara no hi ha res confirmat.

Per la seva banda, el president del Sevilla, José Castro, va anunciar en declaracions de la Cadena Ser després de la classificació del seu equip que demanaran que la final es disputi o bé al Ramón Sánchez Pizjuán, estadi de l’equip sevillista, o bé a l’Estadi Olímpic de la Cartuja, situat a la mateixa ciutat del Nervión.

De moment, la Federació Espanyola de Futbol, entitat organitzadora de la competició, no s’ha pronunciat al respecte, fidel a la seva política de no fixar la seu de la final fins a saber-se’n els equips participants. Així doncs, tot fa indicar que aquest any tornarà a haver-hi embolic per decidir l’estadi on es disputarà el partit que decidirà el campió d’aquesta Copa del Rei 2018.