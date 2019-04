David Ferrer no pot amb la seva bèstia negra

David Ferrer va acomiadar-se del Trofeu Godó al perdre a vuitens de final contra Rafa Nadal. El tenista xabià no va poder amb la seva bèstia negra, el jugador que li ha barrat el pas set vegades al torneig barceloní, quatre d’elles a la final. L’última va ser ahir, en un partit interromput per la pluja i que es va resoldre per un doble 6-3 a favor del manacorí.

Era l’última vegada que David Ferrer trepitjava les pistes del Reial Club Tenis Barcelona 1899 com a jugador professional. El de Xàbia s’està acomiadant aquesta temporada de l’ATP i aspirava a fer un bon paper al Godó. Va guanyar els dos primers partits, però no va poder fer res contra Rafa Nadal. El premi de consolació va ser l’ovació que va rebre del públic que omplia la pista central. No serà l’únic. Diumenge, a la final, rebrà un homenatge institucional.

A part de la pluja, que va obligar a suspendre temporalment alguns partits, la jornada d’ahir al Godó va estar marcada per l’eliminació de Stefanos Tsitsipas, cinquè cap de sèrie, a mans de l’alemany Jan-Lennard Struff (6-4, 3-6 i 6-2). Precisament, Struff serà el rival de Nadal a quarts de final. D’altra banda, el mallorquí Jaume Munar no va tenir opcions contra Dominic Thiem, tercer cap de sèrie, que el va derrotar per 7-5 i 6-1. Ara jugarà contra Guido Pella. Els altres partits del dia seran Roberto Carballés contra Kei Nishikori i Daniil Medvedev contra Nicolás Jarry.