Debat de precandidats per forçar un avançament electoral al Barça

L'oposició a Josep Maria Bartomeu es mobilitza per forçar un avançament electoral. Segons ha pogut saber l'ARA, Víctor Font, Joan Laporta, Toni Freixa i Emili Rousaud, potencials precandidats a la presidència, participaran aquesta nit a un espai de debat a TV3 per analitzar la crisi que viu el Barça després de l'humiliant derrota de divendres a Lisboa contra el Bayern de Munic (2-8). Font i Laporta ja van fer servir les xarxes socials per demanar la dimissió de l'actual directiva, Freixa ha mostrat una posició pública més prudent, mentre que Rousaud, exmembre de la junta, vol postular-se per ser president després de caure de la via continuista a causa del Barçagate.

Bartomeu, per ara, no té cap intenció de dimitir i és partidari de mantenir-se al càrrec fins a la primavera, però tant membres de la seva cúpula com personalitats de l'entorn li demanen que faci un pas al costat perquè sigui un altre president qui faci foc nou a tots els nivells. El president ha convocat la seva junta per a una reunió extraordinària que se celebrarà al Camp Nou aquest dilluns per parlar del relleu de Quique Setién a la banqueta del primer equip i del calendari electoral.