Del dopatge al gol: el futbol regala una segona oportunitat a Samir Nasri

Jugant al City, amb parella i esperant un fill. La vida de Samir Nasri era "estable i feliç" pels volts del 2015. Però el destí li tenia reservada una mala passada. La seva novia va patir un avortament, la parella es va separar i allà van començar els problemes de l'atacant francès. Males decisions, relació amb les drogues, canvis d'equip i finalment una sanció per dopatge que el va apartar 18 mesos dels terrenys de joc. Fins que, novament a Anglaterra, ara al West Ham, té una segona oportunitat per triomfar. I no la desaprofita: s'estrena a la Premier contra l'Arsenal i marca el gol de la victòria dels 'hammers'.

Nasri torna a somriure després d'un calvari personal que el va fer caminar pel precipici. No va deixar el futbol per tossuderia i perquè creia en ell mateix. El temps li ha acabat donant la raó.

L'inici dels maldecaps

Després de separar-se amb la seva parella, Nasri, que ja tenia fama de ser inestable emocionalment, perd el nord a Manchester, fins al punt que l'enganxen fumant 'shisha' al centre d'entrenament del City.

Tenia un peu i mig fora del club 'citizen' però amb l'arribada de Pep Guardiola, el tècnic li dona una segona oportunitat que Nasri refusa i prefereix fer les maletes al Sevilla.

Aterrat al barri del Nervión, Nasri meravella els aficionats amb un inici de temporada espectacular. I quan les coses semblava que remuntaven, novament va caure en el vici: sortides nocturnes i alcohol. Això va fer que el Sevilla se n'atipés i Nasri busqués refugi a Turquia, a l'Antalyaspor, on tan sols acabaria disputant vuit partits de Lliga.

Dopatge i sanció

I és que, mentre jugava a Sevilla, el desembre del 2016, Nasri se n'havia anat als Estats Units, a una clínica de Los Ángeles, per rebre un tractament intravenós que estava prohibit per l'Agència Mundial Antidopatge. La resta de la història és d'esperar: el cacen a un control i el sancionen per 18 mesos, fet que provoca que el club turc estripi el seu contracte i Nasri quedi sense equip.

Fora de forma i a un pas de deixar definitivament el futbol, Nasri troba en Manuel Pellegrini una segona oportunitat. El tècnic xilè l'havia dirigit a la seva etapa al City i decideix confiar en Nasri amb la condició que el jugador es posi a to físicament abans del gener. Ho fa i el West Ham compleix la promesa. I Nasri respon en el seu primer partit de titular marcant el gol de la victòria contra l'Arsenal, curiosament l'equip que l'havia dut a les illes britàniques una dècada enrere.