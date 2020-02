Ángel i Lucas Pérez, possibles fitxatges per reforçar l’atac del Barça

A l'espera de veure si la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) dona permís per fitxar, el Barça ja treballa en la incorporació d’un possible davanter aquestes pròximes setmanes. La lesió d’Ousmane Dembélé, que estarà més de quatre mesos de baixa, obre la possibilitat d’incorporar un nou futbolista, ja que la normativa permet fitxar per suplir baixes de més de cinc mesos. Hauria de ser, però, un jugador a l’atur o que jugui a Espanya, ja que la normativa no permet incorporar futbolistes amb fitxa a l’estranger. Els noms més ben situats ara mateix són Ángel, el davanter de 33 anys del Getafe, i Lucas Pérez, el davanter gallec de 31 anys de l’Alabès.

Ángel, que curiosament sempre que ha canviat d’equip ho ha fet sense traspàs, té una clàusula de rescissió de 10 milions d’euros. Lucas Pérez, amb passat al Deportivo de la Corunya, sol jugar per la dreta, un fet que agrada a la direcció esportiva blaugrana. Ara, per fitxar-lo caldria pagar els 15 milions d’euros de la seva clàusula de rescissió, ja que el club vitorià no el vol vendre. Altres opcions, com el davanter uruguaià del Girona Cristhian Stuani i el davanter del Betis Borja Iglesias, han quedat gairebé descartades. Setién ha demanat fitxar, ja que afronta el que queda de temporada amb tot just tres davanters: Lionel Messi, Antoine Griezmann i Ansu Fati.