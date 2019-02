Dembélé és l’escollit quan arriben els moments clau

Al Groupama Stadium de Lió va arribar la data més assenyalada d’aquest mes de febrer (amb permís dels clàssics) i Ernesto Valverde va tenir clar quina seria el tercera espasa per acompanyar Messi i Suárez en el trident ofensiu blaugrana: Dembélé. L’extrem francès, recuperat de la lesió que el va obligar a parar quan estava vivint el seu moment més dolç al Barça, segueix comptant amb la confiança del tècnic basc. Coutinho, que no va aprofitar el rol de titular per decret que va tenir durant la baixa de Dembélé, va arribar com un fitxatge de luxe i ara mateix viu una lluita interna per tornar a ser el futbolista intermitent però decisiu que va ser a Liverpool, i no acabar empetitint-se amagat dins del seu anorac a la banqueta.

Valverde, conscient que necessita endollats tant Dembélé com Coutinho, va repartir minuts contra el Lió, amb la part grossa del pastís per al francès. Dembélé va jugar 67 minuts i en alguns moments es va poder veure la complicitat que té amb Messi -els dos futbolistes es busquen, fins al punt que l’argentí es va disculpar en un acció en què se li va escapar un control després d’una bona passada del francès-. Sense fer un dels seus millors partits, perquè no va estar fi en la decisió final, com la majoria de l’equip, va mostrar espurnes de la seva qualitat i va xutar fins a quatre vegades, malgrat que només una va anar entre els tres pals i va topar amb Lopes.

Coutinho no va millorar les prestacions del francès en els minuts que va jugar. Amb l’equip disposat a fer un pas endavant en els minuts finals, després d’un inici de segona part endormiscat, el brasiler va provar un xut amb l’esquerra, però va ser poc més que un mer espectador de com Messi ho intentava i Suárez fallava. “L’Ousmane ha corregut molt en el primer temps: ha fet esforços potents i ja va jugar dissabte després d’estar un mes lesionat. Estava cansat i he fet entrar Coutinho, que ha estat bé”, va explicar Valverde.