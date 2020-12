Dembélé torna a lesionar-se quan més se'l necessitava

L'entramat defensiu del Cadis i el resultat parcial d'1-0 al descans van obligar Ronald Koeman a revisar els seus plans dissabte al Ramón de Carranza. L'holandès no va canviar de sistema, cosa que podria haver augmentat la circulació de pilota contra un rival tancat, però sí que va decidir obrir més el camp amb Ousmane Dembélé. Sense Ansu Fati, lesionat fins a la primavera, l'extrem francès era dels pocs futbolistes capaços de desbordar en sec que hi ha a la plantilla del Barça. D'aquí que l'entrenador el posés en el lloc d'un molt desafortunat Philippe Coutinho. El Mosquit, que pocs dies enrere havia estat a un gran nivell contra el Ferencváros a la Champions, va millorar les prestacions del brasiler, però no va evitar la quarta derrota a la Lliga. A més, per arrodonir la nefasta nit, es va tornar a lesionar.

Quan més inspirat estava i més se'l necessitava, Dembélé torna a justificar que se l'etiqueti com un jugador fràgil i discontinu. Segons va informar el Barça després de l'entrenament matinal postpartit, el normand pateix "una elongació a la cuixa dreta", un diagnòstic tan poc precís com el temps de baixa que recull el comunicat: "L'evolució en marcarà la disponibilitat". Malgrat la prudència en públic, els serveis mèdics blaugranes pronostiquen en privat que el futbolista necessitarà "entre 20 i 25 dies" per rebre l'alta mèdica. És a dir, que Koeman el perdrà segur per jugar dimarts contra el Juventus al Camp Nou i per afrontar tres partits de Lliga davant el Llevant, la Reial Societat i el València. Amb el calendari a la mà podria tornar a Valladolid, en un escenari propici per a la recaiguda per les baixes temperatures que s'hi esperen un 22 de desembre a les deu de la nit.

Absent en tres de cada quatre partits

Lamentablement, l'aventura de Dembélé com a jugador del Barça ha estat més marcada per les absències que pel seu reconegut potencial ofensiu. El francès suma ja nou lesions musculars des de la seva arribada l'agost del 2017 a canvi de 105 milions fixos. Gairebé una desena d'accidents que l'han portat dues vegades a un quiròfan i que l'han obligat a perdre's gairebé tres de cada quatre partits oficials en tres temporades i escaig. Aquest any havia millorat en fiabilitat gràcies a un monitoratge físic específic i a un canvi d'hàbits alimentaris, però ni així ha sigut capaç d'evitar la infermeria. Aquesta nova lesió li trenca una dinàmica prometedora després d'un curs, el passat, pràcticament en blanc. I també podria afectar els plans del club amb ell. Al mercat d'estiu va estar a la rampa de sortida fins a l'últim dia i no va trobar comprador. Ara el club li planteja una ampliació de contracte perquè el seu valor de mercat no baixi.